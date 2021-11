Por no hacer su trabajo, diputados valoran permanencia de la titular de la Auditora de Sinaloa

Sinaloa.- Los diputados exigieron a la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, que cumpla con su trabajo y finque responsabilidades por las irregulares documentadas en las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, de lo contrario, se tendrá que valorar su permanencia entrando el próximo año.

Adolfo Beltrán Corrales, coordinador del grupo parlamentario del PAN e integrante de la Comisión de Fiscalización reveló que puso sobre la mesa de este órgano colegiado tomar la decisión de evaluar el desempeño de la auditora, aclarando que no es un tema personal y simplemente se reducen a que no está cumpliendo con las funciones que le han sido encomendadas.

Una de sus obligaciones es dar seguimiento a los desvíos de recursos públicos que el Congreso del Estado que hizo público, y que corresponden a las cuentas públicas que no fueron aprobadas a finales de octubre.

“Nosotros no queremos que se vaya, sino que cumpla con sus obligaciones y entre ellas venir y rendir cuentas al Congreso, fincar responsabilidades que la ley le obliga a fincar en el tema de las cuentas públicas, y sino lo hace se tendrá que ir y no es algo digamos vete, sino cumple con sus obligaciones”, externó el legislador.

El asunto de este problema, precisó que Félix Rivera dijo que en los informes de la ASE que las irregularidades correspondían a observaciones que los entes públicos no habían solventado, y que constituyen conductas ilegales, su obligación es proceder y dar parte a la Fiscalía General del Estado en materia de anticorrupción.

“Ella no va a decir si son o no (delitos), solamente debe enterar a la fiscalía y esta área decidirá al integrar la carpeta de investigación, si se constituyen los delitos, ella no es la fiscal”, concluyó.