Por no pertenecer a un colectivo ignoran a madre de desaparecido en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Dolor e impotencia, sintió Delfina Sánchez al acudir al Palacio de Gobierno y que le negaran la entrada a la reunión en donde se estaba tratando el tema del perfil que debe tener el nuevo comisionado de Búsqueda en Sinaloa. Para ella era muy importante darle voz a su hijo Omar Gómez desaparecido desde el 14 de marzo de 2021, pero al llegar tal y cual fuera otro tipo de recepción una persona que se dijo de la recién conformada subsecretaría de Derechos Humanos, checó la lista y le informó que no estaba. No tuvo la delicadeza de venirle a informarle si iba a poder entrar o no, simplemente la dejaron afuera en donde permaneció durante más de una hora. Pese a el dolor de tener a su ser querido desaparecido tuvo que soportar este desplante y todo por no pertenecer a ningún colectivo reprochó. Ella estuvo presente en la primera reunión que tuvieron con el gobernador Rubén Rocha Moya, durante su primer día de trabajo, allí el mandatario estatal aseguró que no tendría preferencia por nadie y que todos serían tratados de manera igualitaria, pero a la reunión convocada por el secretario general de gobierno Enrique Inzunza Cazarez este día no fue así.

A la reunión la cual fue privada solo permitieron el acceso a una persona por colectivo. En el patio central del Palacio estuvieron presentes integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, ellas llevaron las fotografías de sus desaparecidos las cuales colocaron en la parte central y desde allí pidieron que el nuevo comisionado (a), no haya pertenecido a la Comisión de Búsqueda. “Queremos un comisionado imparcial, que no haya estado dentro de la comisión porque ya viciada incluso ya se hizo una reunión con todas las compañeras y a Sabuesos Guerreras las dejo afuera la maestra Carolina está jugando para comisionada y empezó dividiendo”, comentó María Isabel Cruz Bernal, presidente de Sabuesos Guerras.

Por su parte Alma Rosa Rojo Medina presidente de Voces Unidas por la Vida resaltó que fueron más de 20 colectivos lo que solicitan que Carolina Castro sea nombrada como comisionada y le piden al gobernador Rubén Rocha Moya que tome en cuenta esto al momento de elegir.

En este tema de acuerdo al secretario general de Gobierno la selección del nuevo comisionado será tomado bajo consenso y con transparencia y hasta ayer no había ningún palomeado, se espera que el próximo lunes y martes se dé a conocer quien fue el elegido.