Por prestarse a sacar dinero, puede ir a la cárcel

Sinaloa.- Ante la práctica recurrente que se está presentando en Sinaloa, sobre todo en las zonas rurales, donde buscan personas para retirar determinada suma de dinero de los bancos, se recomendó no caer en la práctica, ya que esto es un delito que te puede llevar hasta la cárcel, informó Daniel Yacolca Estares.

El expositor, originario de Perú, quien disertó su ponencia durante el primer Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero, realizada en Culiacán, dijo que este hecho trae causas administrativas y penales, como castigos de hasta 15 años en prisión.

“Las penas van hasta 15 años. Es bien delicado el tema, además, esas personas no van a tener un abogado, solamente han recibido un monto pequeño, y de ahí quien los defiende. En cambio, las personas que mueven grandes cantidades de dinero tienen una asesoría personalizada”.

Necesidad

El especialista indicó que, al final, la única perjudicada es la persona, que la mayoría de las veces acepta sacar una pequeña transacción.

Explicó que en muchos casos existe la necesidad de las personas de tener un poco de dinero, ya que en su mayoría son personas desempleadas o que carecen de información. Por lo que aceptan retirar esas transacciones que los puede dejar en prisión, ya que existe el caso de que la persona se convierta en coautor del delito con el simple hecho de participar.

Por falta de pruebas salen libres, y al final el único perjudicado es el pequeño que retiró la transacción, y desconoce y fue utilizado

Inauguración

Con el objetivo de dar a conocer las diversas formas de incumplimiento para prevenir un posible daño a las finanzas, se inauguró ayer el primer Congreso en Prevención del Delito de Lavado de Dinero, donde participaron 15 especialistas en la materia provenientes de países como Argentina, Guatemala, Perú y Bolivia, los cuales dieron a conocer diversas situaciones, acciones y terminológica que se han aplicado en la nación.

Pedro Tapia, anfitrión y miembro del comité organizador, dijo que se tiene la finalidad de que, tanto empresarios, como funcionarios, y personal en general no sean víctimas de extorsión.

Se puede participar un patrimonio muy importante solo por desconocer, entonces se tiene que tener cuidado

Por lo que se busca que los ciudadanos no caigan en el delito, ya que algunas veces son inocentes que no tienen que ver con delitos; sin embargo, por no informar la procedencia de algún recurso puede ser culpables.