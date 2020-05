¿Por qué Culiacán se hizo tendencia durante el Día del Niño?

Culiacán, Sinaloa.- Durante este Día del Niño, la ciudad de Culiacán, o mejor dicho los culiacanenses se volvieron viral en redes sociales luego de que miles de personas abarrotaran pizzerías y pastelerías en todos los sectores de la ciudad en plena cuarentena por Covid-19.

Habían pasado semanas desde que la actividad en las calles comenzó a reducirse, la cuarentena se ha vuelto obligatoria para aquellos que pueden respetarla, es decir, aún hay personas que salen a la calle a buscar el pan de cada día de distintas formas, aún cuando no son trabajadores esenciales.

Sin embargo, el día de ayer, Culiacán se poralizó con dos grupos de personas, aquellos que estaban fuera, abarrotando, sin respetar distancia y bajo los intensos rayos del sol en pizzerías y pastelerías y el otro grupo, fue aquel que desde redes sociales criticó fuertemente, ya sea con largos textos o con incontables memes, a las personas que se encontraban haciendo esto.

Al parecer, este Día del Niño no hubo sector de Culiacán que no presenciara las multitudes. Pues quien no sabe que las pizzas y pasteles son el alimento preferido de los niños.

Inclusive si se verifica en Google Trends se puede observar que las pizzerías y pastelerías son los principales resultados de búsqueda relacionados al término Culiacán, de la últimas 24 horas

Cabe señalar que este fenómeno ocurre a la vez que se han difundido noticias en las que se señala que Culiacán y Sinaloa están entre los primeros municipios y estado más afectados de México por el coronavirus.

Por último, el papel de las autoridades fue pésimo, horas después de que las fotografías e incluso memes comenzaran a difundirse como pan caliente por redes sociales, fue que decidieron implementar operativos para persuadir a las personas de que volvieran a sus hogares.