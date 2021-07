¿Por qué algunos ciudadanos no usan cubrebocas en Sinaloa?

Sinaloa.- El uso del cubrebocas ha sido la principal medida difundida a nivel internacional desde que inició la pandemia de covid-19; sin embargo, a más de un año de cursar con este problema de salud pública, sociedad y autoridades han relajado medidas sanitarias.

En recorridos realizados por periodistas de Debate en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán se observa comúnmente gente en espacios públicos abarrotados sin portar el tapabocas ni guardar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud federal, la cual debe ser de una separación de dos a tres brazos entre personas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La ciudadanía dio diversos argumentos sobre por qué no usan la protección, desde señalar que porque se encuentran vacunados hasta comentar que ya se enfermaron o simplemente porque se encuentran hartos de la situación.

Leer más: Municipios de Sinaloa toman medidas contra el Covid-19

Al hacer una fila, en el elevador, en el supermercado, restaurante o un evento debe procurar guardar distancia de otras personas que no son parte de su familia y usar el cubrebocas; sin embargo, por ejemplo, en el Centro de Culiacán se hacen filas desordenadas de personas para abordar los camiones urbanos, sin guardar el espacio necesario que puede evitar que se contagien de covid-19; asimismo, en eventos como en Guasave, en la Liga de Beisbol Arturo Peimbert se ha observado en los juegos a un gran número de personas sentadas sin guardar sana distancia entre ellas y sin portar el cubrebocas; además, había personas menores que no han sido vacunadas.

También se estuvieron presentando aglomeraciones de vacacionistas en Mazatlán, en piscinas y en la playa. Si bien el uso del cubrebocas no es recomendado usar en estos espacios abiertos porque puede mojarse y obstruir la respiración, es indispensable mantenerse alejado de otras personas que no son familia y usar el cubrebocas cuando no se está en el agua, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. El agua no propaga el virus.

Desinformación y enfermedad

Ante el incremento de contagios en Sinaloa, a partir de este día nos encontramos en semáforo rojo, que es de alerta máxima, por el número elevado de personas enfermas: hay más de 4 mil pacientes activos en este momento en Sinaloa, es decir, que cursan la enfermedad y aún pueden contagiar a otros. La mayoría se encuentra en Culiacán, más de 2 mil; seguido de Mazatlán, con poco más de 500 casos. Por ello, es necesario reforzar medidas de prevención, como es el uso del cubrebocas.

Entre los argumentos más comunes para no usarlo se encuentra una idea errónea y, por desgracia, ampliamente recurrida desde el inicio de la aparición del virus SARS-CoV-2 de que pueden causar intoxicación por C02 o bien hipoxia, lo cual es falso, ha informado desde el año pasado la Organización Mundial de la Salud. Debe comprobar que esté bien colocada la mascarilla y que lo deje respirar, también debe cambiarla si se humedece.

Utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que esté bien colocada y que le permita respirar con normalidad.

No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca. Por ejemplo, si hace ejercicio físico, puede tener problemas para respirar cómodo, por eso debe mantenerse alejado de otros por lo menos un metro de distancia, ya que en estos casos no se recomienda, de acuerdo con la OMS.

Otro consejo que han dado los médicos es que, aunque ya esté vacunado, siga protegiéndose, puesto que las vacunas, si bien reducen en mayor porcentaje las hospitalizaciones y el riesgo de muerte, no reducen en un 100por ciento la posibilidad de enfermarse, por lo cual, usted podría cursar la covid-19 asintomático y enfermar a otros miembros de su familia más jóvenes que aún no han sido vacunados.

También es importante entender que en México existen 24 variantes de covid-19 circulando, por lo cual, si usted enfermó en el pasado, aún puede volver a enfermarse con otro tipo de linaje, así que no debe bajar la guardia (nota en: cutt.ly/gmBpntK).

El pasado jueves, Debate alertó sobre la elevada tendencia en el incremento de enfermos en Sinaloa, aumentando los casos en más de 400 por ciento respecto a la segunda ola de enero pasado. El alza en los casos se comenzó a observar desde el pasado 20 de junio.

Con entrevistas de: Alejandro Witker, Blanca Regalado, Ángel Partida, Julissa Angulo, Mayra Casillas, Fernanda Ruiz y Rosario López.

Argumentos y opiniones

“Es mi problema si uso o no el cubrebocas”, aseguró molesto Julio César Moreno, vecino de Coahuila, al preguntarle por qué no usa el cubrebocas. Luego sacó el tapabocas y se lo puso. “Es enfadoso traer todo el día el cubrebocas. Estamos de vacaciones y quiero sentirme libre, meterme al mar y disfrutar de la arena sin tener tapada la boca y nariz”, sus dos amigos también se pusieron el cubrebocas. “En el hotel, restaurantes y servicio de taxi sí usamos el tapabocas, como debe ser”.

Julio César Moreno, Joven turista de Coahuila vacacionando en Mazatlán.

Las playas de Mazatlán se han observado aglomeradas en los últimos días. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido guardar distancia en balnearios y piscinas. Fuente: Debate

“Pues ¿qué le voy a decir?, ya estoy cansado de cargar el bozal”.

Señor habitante de Guamúchil.

“Me ahogo con él, me da calor y no agarro aire. Ahorita no lo ocupo para entrar a una tienda, ya que vaya a entrar me lo pongo”.

Muchacho de 18 años entrevistado en el Centro de Culiacán.

“Me molesta. A veces no me siento a gusto. A ratos me lo quito”.

Señor de 52 años en espacio público en Culiacán.

A pesar de las recomendaciones de sana distancia, esta es una medida que no se observa acatar a la gente en Sinaloa. Ciudadanos afuera de un banco en Guamúchil. Fuente: Debate

“Ahorita, el lugar cerrado es un gimnasio. Prefiero el distanciamiento social, ya que se me complica la respiración”.

¿Cree que se deba hacer obligatorio el uso de cubrebocas en los gimnasios?

“Totalmente de acuerdo, y en lugares como este debería haber más desinfectantes a la mano”

Jesús Maestro, 40 años, habitante de Los Mochis.

“Porque no quiero usarlo”.

Mujer habitante de Guamúchil.

“Como ya me vacunaron y dijeron que ya no me iba a enfermar fuerte, pues ya dejé de usarlo a diario; solo en lugares que es obligatorio; además, con el calor es muy difícil respirar a gusto”.

Señor habitante de Guamúchil.

“No uso el cubrebocas porque me contamino más estar respirando mi propio dióxido de carbono, pues solo se usa para cubrirte de alergias, del polvo, porque ellos siempre traen cubrebocas, y siento que me asfixio de respirar tanto dióxido de carbono y me cansa mis orejas, donde ya me ha causado hasta heridas”.

Juana López, habitante de Guasave.

¿Por qué no usa cubrebocas?

“Pues porque, no sé, se perdió la costumbre”.

¿No le tienes miedo al coronavirus?

“Hasta ahorita no, pero ya estoy viendo la situación que regresamos a semáforo rojo. Yo creo que de ahora en adelante lo vamos a utilizar de nuevo”.

¿Ya enfermaste de covid tú o alguien de tu familia?

“A mí no, pero, la neta, ya le pegó a dos, pero se han salvado, ya viejitos. Mi nana tiene 90 años, le pegó y aguantó”

Ricardo Habitante de Los Mochis, 23 años.

“No lo uso porque, luego, ni la comprada del maquillaje. Esa es una razón y, además, no me gusta usarlo, pues me falta respiración con él y casi no me entienden al hablar;aparte, como estoy medio sorda, no puedo verle la boca a la gente para leer los labios. Se me dificulta porque soy corta de audición y visión, y el cubrebocas a veces se me sube y no puedo ver. Soy discapacitada”, destacó.

Victoria García, habitante de Guasave.

“Si veo a los agentes, me lo pongo (el cubrebocas), antes que me llamen la atención, pero yo creo que no sirve de nada cubrir nariz y boca. ¿De qué me sirve usar el cubrebocas si aún así nos enfermamos de covid-19? En mi familia, mi abuelita, dos tías, mi esposo y hasta yo dimos positivo, aunque nunca tuve síntomas”.

Elizabeth Romero, Vacacionista del Estado de México en Mazatlán, viajó con su familia en transporte chartero con más de 40 personas.

“Me quito el cubrebocas en momentos, no lo aguanto. Siento que me ahogo; además, ya tengo las dos vacunas. Yo confío que no me ataque el virus, hasta ahora no me he enfermado. Mire, sí traigo (el cubrebocas), solo me lo quité para que me diera un poco de aire y estoy alejada de las demás personas y en mi rancho, Veranos, no salgo”.

Margarita Trinidad, Habitante del municipio de Mazatlán. Tiene 64 años. La señora acudió al Seguro Social a una cita por un mal cardiaco que tiene controlado, pero mientras espera ingresar al nosocomio, el cubrebocas estaba en su bolsa.

“Yo pienso que el cubrebocas es incómodo; además, estamos en espacios abiertos y no es tanto riesgo. Yo siempre me lo pongo cuando entro a lugares cerrados, ahí es donde está la probabilidad de contagios. Yo todavía no me vacuno, pero esperemos que se lleguen pronto las fechas”.

Vanessa Martínez, Turista de Mazatlán.

“Me quito el cubrebocas para comer y bañarme. Ahorita me quité el cubrebocas porque voy a bañarme en la playa, también me lo tengo que quitar cuando como. Yo ya me vacuné contra la covid, por eso me siento más segura; además, creo que sí se respetan las medidas sanitarias, son raros los que no hacen caso”.

Rosario González Turista en Mazatlán.

“Es difícil usar el cubrebocas siempre porque hay ocasiones en las que tenemos que quitárnoslo. Por ejemplo, cuando nos metemos a la playa, cuando vamos a comer. Las medidas sanitarias que hay en Mazatlán me parecen bien, de alguna forma sí hay cuidados. Yo quise viajar porque ya estaba estresada de tanto encierro”.

Wendy Martínez Turista en Mazatlán.

“Es que nos lo quitamos para tomarnos una foto”.

Jovencita en Culiacán de 16 años en el Centro de Culiacán junto a tres chicas que no usaban el tapabocas.

La sana distancia no es parte de los protocolos tomados por culiacanenses al abordar camiones en el Centro. Fuente: Debate

“Pues no estoy acostumbrada a usar el cubrebocas, no estamos educados para ser disciplinados y se me olvida en ocasiones y salgo a la calle sin darme cuenta. Lo uso en ocasiones, pero como he sido fumadora por muchos años, se me dificulta respirar, y más con el cubrebocas”.

Edualy García, Guasave.

“Estábamos comiendo un raspado”.

Señora de 57 años en Culiacán, señaló lo anterior al ser captada sin cubrebocas descansando afuera de la catedral.

“Yo soy asmática, y a veces siento que me ahogo. Si camino con el cubrebocas siento una desesperación y me muero por quitármelo lo más rápido que se pueda, siento que no me llega el suficiente oxígeno para seguir, y no es porque no quiera respetar la reglas, es porque me puedo ahogar y no quiero caer en el hospital para que me estén poniendo oxígeno”.

María López, Guasave.

“Para respirar poquito”.

Mujer de 26 años en Culiacán, señaló lo anterior al ser captada afuera de un negocio

“Por el calor”.

Muchacho de 19 años habitante de Culiacán descansaba con un grupo en catedral.

“Es muy molesto traerlo todo el día. Lo uso cuando estoy en el trabajo y cuando hay mucha gente, y para entrar a los lugares cerrados y que es obligatorio el uso de cubrebocas. Estoy preocupada porque últimamente he escuchado sobre el rebrote, especialmente en los jóvenes. No supimos cómo, pero todos los de mi casa se enfermaron, primero mi papá, supongo que se contagió en su trabajo”.

Viridiana Elizalde 25 años, habitante de Los Mochis.

“Me lo quito porque me suda mucho el rostro y me salen granos, y me lo pongo cuando me subo al camión, nada más ya después me lo quito”.

Mujer habitante de Salvador Alvarado.

Leer más: ¿Ya se tienen las condiciones para regresar a clases presenciales en México?

Para entender...

Mascarillas

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de la mascarilla en mayores de 5 años para prevenir casos de covid-19. El virus puede entrar o salir si usted no usa correctamente la mascarilla, es decir, si se la coloca abajo de la nariz o abajo de la boca o se abre por los lados.

La OMS no recomienda usar cubrebocas de tela con válvula. Si va a usar uno de tela, debe asegurarse en mantenerlo dentro de una bolsa limpia de plástico cuando no lo use y lavarlo con agua y jabón todos los días; asimismo, la OMSrecomienda que estos cubrebocas sean de tres capas.

Adolescente es tragado por el mar en Mazatlán, Sinaloa

Síguenos en