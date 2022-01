¿Por qué es importante acatar recomendaciones antes y después de aplicarse cualquier vacuna?

Sinaloa.- Todas las vacunas ya sea de Covid-19, sarampión, influenza, o cualquier otra que se aplique, puede causar una reacción en la población. Ante está situación, en Sinaloa, el doctor Juan Carlos Navarro Guerrero, informó que cada persona reacciona diferente a la aplicación del inmunológico.

El especialista señaló que es importante que las personas acaten las recomendaciones que se dan precisamente para evitar cualquier reacción. En el caso de la vacuna contra Covid-19 se ha recomendado desde que iniciaron las jornadas acudir ya desayunados, bien hidratados, así como evitar comer mariscos, café y puerco después de aplicar la dosis, así como estar en reposo, darse un baño y tomar un analgésico en caso de dolor de cabeza.

Navarro Guerrero comentó que algunos de los casos que se presentan es un dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, catarro leve o dolor de garganta mismos síntomas que normalmente se presentar en un periodo de entre 24 a 48 horas de haberse aplicado la vacuna.

"Todos nosotros podemos estar propensos a este tipo de manifestaciones, incluso hay quienes dicen que si no hay reacción no funciona pero no, cada uno de nosotros reaccionamos a la vacuna de una manera diferente pero ahí está con nosotros y está haciendo el efecto necesario".

Reiteró que hasta el momento no se han presentado problemas graves ante los síntomas después de haber aplicado la vacuna contra Covid-19, pero que es importante que la ciudadanía siga acatando las recomendaciones que la secretaría ha anunciado desde que inicio la pandemia. El médico hizo el llamado a la ciudadanía a que continúe con las recomendaciones sanitarias sobre todo el uso de cubrebocas, así como mantener la sana distancia.