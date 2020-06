¿Por qué protestaron productores agrícolas en todo Sinaloa?

Sinaloa.- El compromiso de que se les pagaría 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz cosechado no fue cumplido por el Gobierno federal.

Desde el inicio de la temporada de trilla, los productores de Sinaloa han recibido de 3 mil 400 hasta 3 mil 800 pesos por sus cosechas al venderlas a las bodegas.

Ante ello, los maiceros de Sinaloa hicieron un plantón en diversos tramos carreteros de Sinaloa para protestar y exigir el cumplimiento del precio pactado el pasado mes de marzo entre el Gobierno federal y los representantes del sector agrícola.

En esta ocasión no hubo mitin o toma de casetas, pues se trató de una protesta diferente, con el fin de acatar las medidas de prevención y sanitarias ante la pandemia por COVID-19.

Los agricultores optaron por colocar sus tractores y unidades vehiculares en las orillas de las carreteras, sin obstaculizar el paso de los viajeros.

Con carteles hicieron presencia en los diversos ejidos para hacerse notar y llamar la atención de las autoridades federales y estatales.

De esta forma, permanecerían plantados hasta las 16:00 horas de ayer; sin embargo, de no obtener una respuesta favorable a sus exigencias, estarán emprendiendo acciones más severas, como forma de presión al cumplimiento del pago fijado de 4 mil 150 pesos.

De mal en peor

Desde el centro del estado, Arnoldo Verdugo, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de en Navolato, reiteró que el problema que ahora presentan los productores es la falta de ingresos por pagos injustos de las bodegas y, además, por falta de cumplimiento del Gobierno federal, quien desde marzo les había asegurado que, independientemente de la cifra de compra por tonelada de los bodegueros, les iban a compensar lo faltante a través de un apoyo económico, hasta completar los 4 mil 150 pesos.

Sin embargo, hasta hace unos días, la federación hizo público que no contaba con la suficiencia presupuestal para cubrir lo faltante de los pagos que están recibiendo los productores por la venta de su tonelada, por lo que expresan total inconformidad.

“En campaña, él nos dijo que nos iba a pagar el doble, que nos iban a pagar 7 mil pesos, pero ahora ni los 4 mil pesos pueden completar. Nomás nos están dando atole con el dedo, no llegan al precio pactado”, dijo.

Los productores ya han distribuido a las bodegas alrededor del 45 por ciento del total de toneladas cosechadas, y no han recibido el pago acordado.

Arnoldo Verdugo agregó que, además de la falta de pago, esta temporada no fue buena para los productores, pues, de cosechar de 12 a 14 toneladas por hectárea, este año únicamente pudieron recabar de 8 a 9 toneladas.

Habrá más protestas

En el norte del estado, en Guasave, el presidente de Caades, Gustavo Rojo, afirmó que, de no obtener una respuesta rápida y positiva por parte de la federación, los productores estarán emprendiendo acciones de protesta más severas y radicales.

Dijo que es lamentable que, ante la situación de la pandemia, tengan que salir a hacer tales actos de manifestación en busca de soluciones, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias: “Nosotros no queremos agitar las aguas ni es un tema partidista ni es un tema político, es un tema de un compromiso que se hizo y que, hasta el día de hoy, no tenemos certidumbre y no tenemos respuesta de que se vaya a cumplir”, dijo.

En el sur, en Mazatlán, el líder de la CNC Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, resaltó que de forma histórica se ha afectado la estabilidad económica de los productores maiceros, por compromisos no cumplidos, lo que resulta lamentable, pues parecía que este año sería diferente, y ocurrió todo lo contrario.

“Esto no se vale, los productores no merecemos este trato. Somos gente de trabajo”, manifestó el líder campesino.

Acuerdos

El pasado mes de marzo se llevaron a cabo las negociaciones para fijar el precio del maíz.

Este fue anunciado por el presidente de México como que se pagaría a 4 mil 150 pesos por tonelada, sin embargo, ahora este precio no está siendo respetado.

