Por quinta ocasión, Cruz Roja supera la meta de recaudación

Sinaloa.- Gracias a la solidaridad de los sinaloenses, Cruz Roja Sinaloa logró superar ayer la meta a nivel estado de 30 millones de pesos en la clausura de la colecta Nacional 2019.

Al lograr la cantidad de 30 millones 492 mil 340 pesos, la benemérita institución del estado se posicionó por quinta ocasión como la delegación que más donativos recaudó a nivel nacional.

Entre la porra de los juventinos, voluntarios, empresarios y de la sociedad en general dio inicio el evento de clausura nacional a un costado de la plazuela Álvaro Obregón.

Llamado

Durante su participación, el delegado de Cruz Roja en Sinaloa, Arturo Ramos Ortiz, informó que se remodelarán las delegaciones de Mocorito, Angostura, la sala de urgencias de Guasave, se adquirirá el equipamiento de mobiliario para juventud en Choix, Guamúchil, Angostura, El Rosario; además, se comprarán seis ambulancias y se iniciará la primera etapa de las oficinas estatales de base sur, para brindar un mejor servicio en la zona de La Primavera, Los Huizaches y la Costerita; asimismo, se terminará la base en el municipio de Navolato.

Arturo Ramos Ortiz, delegado estatal de Cruz Roja, entrega un reconocimiento a Rosy Fuentes de Ordaz, por su apoyo a la colecta. Foto: El Debate

“Falta mucho por hacer, pero estamos trabajando en eso. Quiero agradecer a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, chicos, medianos, grandes, quiero agradecer a toda la ciudadanía que donó un pesito, 10 o cientos. Muchas gracias”, dijo.

Aunque se superó la meta en el estado, Ramos Ortiz lamentó que en Culiacán no se haya logrado alcanzar el objetivo de 10 millones de pesos, ya que solo se recaudaron alrededor de 7 millones de pesos, por lo que invitó a la sociedad a seguir donando en algunos puntos de donación que permanecerán abiertos.

“Vamos a llegar a esa meta este año, vamos a hacer algunas cosas para llegar. Señor alcalde, los sinaloenses somos gente buena que donamos”, expresó.

Ramos Ortiz refirió que cada año la situación es más difícil, que la proyección del costo de este año para Sinaloa es de 108 millones de pesos para operar; sin embargo, con la colecta no se cubren todos los gastos del año, por lo que se siguen realizando eventos, como el refrendo vehicular, por ello las aportaciones voluntarias son muy importantes.

Gran asistencia tuvo el cierre de colecta. Foto: El Debate

De corazón

Durante el evento, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, recibió un reconocimiento por su destacado apoyo durante la colecta.

Fuentes de Ordaz dijo que su apoyo fue de todo corazón, ya que lo más importante es ayudar al prójimo.

“Me siento muy contenta porque los números no mienten. Felicito a todo el equipo de Cruz Roja por el gran corazón. Me tocó estar visitando hasta tres municipios al día y, la verdad, no es nada fácil, pero se hace de corazón”.

La presidenta del sistema DIF expresó que la colecta es la diferencia entre la vida y la muerte, ya que la donación, por más pequeña que sea, puede salvar la vida, puesto que la única misión de Cruz Roja es socorrer.

Felicitó a los jóvenes voluntarios de Cruz Roja por su entusiasmo y entregarse desde pequeños a la enorme labor de salvar vidas y siempre apoyar a la sociedad.

Por su parte, Joel Valenzuela Romero, presidente de Cruz Roja delegación Culiacán, agradeció el apoyo de la sociedad en general y de los pocos empresarios que se sumaron al llamado de Cruz Roja.

Persona realiza una donación durante el evento. Foto: El Debate

Lamentablemente el resultado fue negativo, ya que no se logró alcanzar la meta en la capital.

Dijo que muchas empresas no se sumaron a la colecta.

“Recordarles que Cruz Roja es una institución de asistencia, y pues que trabaja gracias a los donativos que hacen las empresas durante la colecta. Aquí en Culiacán no se llegó a la meta, teníamos el objetivo de 10 millones de pesos, y solo alcanzamos un número cercano a los 7 millones de pesos”.

Valenzuela Romero reconoció que el estado está pasando por una etapa complicada en los diferentes sectores, pero Culiacán está creciendo cada día, al igual que las necesidades de la gente; sin embargo, el activo de Cruz Roja es el mismo desde hace 20 años, con las mismas bases, por lo que se necesita el apoyo a través de la donación.

Cruz Roja base Leyva Solano permanecerá abierta los 365 días del año para recibir donaciones.

Por su parte, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, lamentó que en el municipio no se haya cumplido la meta, ya que Cruz Roja siempre está para los más necesitados.

Expresó que los empresarios están exigiendo que les condonen impuestos; sin embargo, ellos no aportan ni apoyan a la sociedad.

“No veo la solidaridad de los empresarios por ninguna parte, de esas personas que tienen fortunas y están invirtiendo en Culiacán supuestamente para crear empleos, pero aquí está el resultado”, finalizó en su discurso.