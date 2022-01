Por repunte de Covid-19 y sirgimiento de variante Ómicron en Culiacán, sesiona Consejo de Salud

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la situación de emergencia que prevalece ante el repunte de casos de Covid-19 y el surgimiento de la variante Ómicron en el municipio de Culiacán, el Comité Municipal de Salud realizó una sesión con carácter urgente presidida por el alcalde Lic. Jesús Estrada Ferreiro para determinar acciones a reforzar.

Una vez instalado el Comité, el presidente municipal inició dicha sesión resaltando que la obligación legal y moral del sector comercio, restaurantero, empresarial, y de la población en general, es el cuidado de la salud, por lo que exhortó a ratificar las medidas sanitarias emitidas en 2021 y a evitar la relajación que ha causado el repunte de estos casos.

“Estas medidas que sugerimos la vez pasada y que hoy hay mucho relajamiento ya entre las personas, incluso en los restaurantes, en los antros, centros comerciales, etc., no quisiéramos llegar al tema inicial porque fue muy doloroso el aislamiento total. El cierre de negocios, etc., daña mucho la economía”, expresó.

Sin embargo, el primer edil enfatizó que su preocupación es y seguirá siendo siempre proteger la vida y la salud de las personas, por ello es que llamó a los representantes de cámaras presentes en dicha reunión, tales como CANIRAC, CANACINTRA, AMMJE, CMIC, CANADEVI, COPARMEX, entre otras, a sumarse a este exhorto y apegarse a los protocolos sanitarios ya ampliamente conocidos por todos.

Asimismo, aclaró que el objetivo no es llegar a la clausura de los establecimientos ante el exceso de aforo o el no acatar dichas medidas, sino a que todos los propietarios de ellos sean vigilantes de que tanto clientes como personal cumpla con lo indicado, ya que es por la salud de toda la ciudadanía.

En este sentido, los líderes de los sectores se mostraron comprometidos a respaldar la propuesta y a reforzar los protocolos sanitarios, por ello es que derivado de esta sesión se acordó continuar con el uso obligatorio de cubrebocas, lavado frecuente de manos o aplicación de sanitizante y evitar aglomeraciones.

- Conservar la sana distancia (2 metros) en todo establecimiento y toma de temperatura al ingresar.

- Utilizar vasos y cubiertos desechables en restaurantes, bares y puestos de comida.

- Limpieza y sanitización de mesas con papel desechable.

- Mesas y sillas ubicadas con distancia de 2 metros entre una y otra, solo 2 personas por mesa cuadrada sentadas una frente a otra.

- Grupos de cuatro personas deben sentarse en dos mesas cuadradas unidas, no debe haber comensales en las cabeceras.

- Excluir mobiliario que no será utilizado.

- En restaurantes, antros y bares, los clientes deben presentar el Certificado de Vacunación de dos dosis para poder ingresar.

- Personal que labora en dichos lugares también debe contar con su Certificado.

- Los sectores mencionados exhortarán al Gobierno del Estado para que sesione el Consejo Estatal de Salud y determine medidas similares.

“Lo que pretendemos es hacer que la gente vaya a vacunarse, la que no está vacunada, no se trata de amenazas ni intimidaciones, se trata de que se respete la dignidad de las personas también, como clientes, como consumidores, todos tenemos derecho a ir a un lugar seguro, el personal del restaurante debe de estar vacunado también, eso les sirve a los restauranteros, a los comerciantes”, puntualizó Estrada Ferreiro.

En esta sesión estuvieron también presentes autoridades municipales y estatales, además de organizaciones de ayuda como Cruz Roja; en su participación la Dra. Martha Alicia Torres Reyes, directora de Salud Municipal, llamó a todos los ciudadanos a ser responsables del cuidado de su salud y ante cualquier síntoma realizarse la prueba de COVID-19 y aislarse para evitar más contagios.

Dijo además que no se debe confiar en que la variante Ómicron pudiera ser de menor gravedad que el COVID-19, pues es algo que aún no está totalmente comprobado.

Para finalizar, se determinó que dichos acuerdos serán firmados por los representantes de los sectores y a partir de mañana mismo se estarán aplicando estas medidas que serán supervisadas por la autoridad municipal, pues la prioridad es la salud de la población.