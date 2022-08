Por vacíos legales dejan pasar a políticos violentadores en Sinaloa

Sinaloa.- Morena se equivocó al haber postulado y apoyado en la candidatura a la diputación federal al exalcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman y a la extesorera Ana Ayala, a pesar de que fueron sentenciados por ejercer violencia política de género en contra de ella en 2019, cuando se desempeñaba como síndica, subraya Angelina Valenzuela Benites.

Lamenta que a pesar de haberlos denunciado y pasar por un proceso difícil de presentación de pruebas, desgaste psicológico, familiar y de salud, ella es quien resultó estigmatizada y ellos dos ahora son diputados federales.

“A otras personas les ha ido de maravilla, pero en mi caso ... no eres víctima, te vuelves la victimaria de tus propios agresores cuando no es así. ¿En qué momento va a haber una consecuencia?”, declaró a Debate.

Precedente

El caso de Angelina Valenzuela Benites vs Chapman y Ayala es el primero y único que ha logrado ser sentenciado a nivel local por el Tribunal Electoral de Sinaloapor violencia política contra una mujer en razón de género (VPG), fue ratificado en la sala regional de Guadalajara en 2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Sinaloa, Verónica García Ontiveros, dio a conocer que del 2019 a la fecha ha habido 19 demandas por violencia política de género, 12 por acoso laboral y 23 por obstrucción en el ejercicio del cargo. Informó que a veces se presentan de forma aislada o dichas acciones juntas; sin embargo, subrayó que solo en un caso se ha tenido acreditada la violencia política por razón de género.

Propuestas

García Ontiveros detalló que esta estadística no muestra la realidad, pues hay casos que no se denuncian, además los agresores no dejan pruebas normalmente, mientras que, por otro lado, en ocasiones se acusa VPG,pero no están bien encausados los argumentos. Ante ello, recomendó crear una Defensoría Pública para Mujeres en materia electoral, que sea gratuita y pueda brindar asesoría legal.

Por otro parte, aunque los juzgadores deben juzgar con perspectiva de género en estos asuntos, la magistrada electoral propone que se establezca en la ley, que, en ese tipo de asuntos, la carga de la prueba será del denunciado y no de la víctima.

Registro

En el registro de personas sancionadas por VPG del INE,ni Chapman ni Ayala están inscritos debido a que cuando fueron sentenciados no existían estas resoluciones. Como víctima, Angelina Valenzuela considera que deberían de estarlo.

De acuerdo con los lineamientos del INE, las personas pueden permanecer en este listado de tres a cinco años dependiendo de la falta. Entró en vigor para el proceso electoral 2020-2021 y se indicó que si hubo personas sancionadas antes no serían incorporadas.

Arturo Fajardo, secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Sinaloa, informó que lo relativo a estos registros se encuentra en lineamientos del INE y sentencias de tribunales, pero no en la norma jurídica por lo cual debería ser legislado a nivel nacional.

"La violencia política de géne-ro tiene consecuencias graves, hay precedentes de Sala, no cumplen con el modo honesto de vivir para ser candidatos”: verónica garcía

presidenta del TEES

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Sinaloa, Verónica García Ontiveros, explicó que en 2019 acreditaron tres conductas: violencia política de género, acoso laboral y obstrucción en el cargo que cometieron el exalcalde de Ahome y la extesorera de este municipio. Aún no estaba legisladora la VPG, sino hasta 2020, indicó cuando ya queda claro que es posible para las mujeres acceder a dos vías, juicio de restitución de derechos político electorales a través de los tribunales electorales o bien poner una queja en órganos como el INE o el IEES, donde se inicia un procedimiento sancionador. En ambos casos, explicó, es el Tribunal Electoral el que sentencia.

Gravedad y controversia

García Ontiveros sostuvo que la violencia política de género tiene consecuencias graves, ya que una persona sentenciada puede perder el modo honesto de vivir, un requisito para acceder a un cargo de elección popular.

En el caso de Chapman y Ayala, únicos sentenciados por VPG en Sinaloa, explicó que después de que el INEles canceló sus candidaturas al considerar que no tenían modo honesto de vivir porque tenían una sentencia en esta materia, el Tribunal Electoral Federal les restituyó el derecho porque la ley no puede ser retroactiva. En 2019 aunque se les sentenció no había un registro nacional de personas sancionadas, tampoco había sentencias de que podían perderse candidaturas; “es un asunto en construcción”, sostuvo.

"A mí no se me hizo justicia, al contrario me estigmaticé ante la sociedad, políticos y políticas”: angelina valenzuela Regidora de ahome

Aunque en materia electoral hay capítulos muy regulados como el financiamiento público, en asuntos como la violencia política contra mujeres en razón de género hay lagunas y vacíos por donde los políticos y políticas agresores encuentran la manera de evadir la ley, opinó la regidora de Ahome Angelina Valenzuela.

La exsíndica procuradora de Ahome comenta que tras haber denunciado al exalcalde de Ahome, Manuel “Billy” Chapman, junto con la extesorera Ana Ayala Leyva por VPG, perdió la oportunidad de ser apoyada por Morena para la candidatura por la alcaldía en ese municipio. Fue catalogada como problemática y estigmatizada. Aunado a la VPG hubo además acoso laboral. Explicó que hubo comentarios machistas muy públicos, le impedían desempeñar su cargo, le corrían gente y le retenían recursos para llevar a cabo su labor.

Machismo en la política sinaloense

Angelina ve que hubo costos políticos para ella al haber denunciado, pero espera se realicen reformas para poder hacer realidad la justicia para mujeres políticas violentadas. Es un asunto grave, reclama, el cual le ha arrebatado la vida a muchas servidoras públicas a nivel nacional, porque aún cuesta a los hombres compartir los espacios de poder, opinó. A pesar de esto, su filosofía está en Morena, un proyecto que les ha costado a muchos entre los que se incluye, dijo.

"A raíz de una sentencia esta-mos obligados a generar un re-gistro y publicarlo en el portal; no ha llegado resolución don-de se imponga ese mandato”: arturo fajardo mejía

secretario ejecutivo iEES

Los tribunales electorales están dictando castigos adicionales para inscribir a los sancionados por violencia política de género en registros nacionales y locales digitales y públicos; sin embargo, esto se hace con base a sentencias puesto que no está regulado en la ley, expresó Arturo Fajardo, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Sinaloa.

En Sinaloa, explicó, aún no hay un registro en el IEES,pues no ha habido sentencias que obliguen a violentadores a inscribirlos en este padrón, además informó que deben ser sentencias firmes que agoten procedimientos de impugnación.

Pendiente legislativo

El registro de estas personas sancionadas no está regulado aún en la norma jurídica. “No hay certeza para candidatos, partidos, cuáles serían las implicaciones de ese registro”. El experto comentó que se requieren reglas más claras para los órganos electorales y certeza para los actores políticos en este sentido, por lo cual ve es un pendiente de legislar.

Otro asunto es que aún no es una obligación legal la 3 x 3: tener candidatos que no hayan sido condenados por violencia familiar, sexual o sean deudores alimenticios, aunque existe en lineamientos del INE.

Esto fue un requisito extra que el IEES impuso a los candidatos en el proceso electoral pasado, pudo haber sido impugnado, dijo ya que no está en la ley. A pesar de ello, hubo civilidad, indicó Fajardo.

Casos

Antecendetes: Casos que han sido referencia en Sinaloa.

Caso Mazatlán

El Teesin sentenció que Luis Guillermo Benítez cometió violencia política de género contra Elsa Bojórquez, síndica procuradora de Mazatlán (TESIN-JDP-02, 08 y 10/2020 acumulados). La Sala Regional Guadalajara revocó las sentencias. Se determinó obs-trucción en el ejer-cicio del cargo por varios funcionarios. Este año regidores lo acusaron del mismo delito. Teesin y Guadalajara resol-vieron que no hubo violencia política.

Caso Ahome

En 2019, el Teesin determinó que Manuel Guillermo Chapman siendo alcalde de Ahome y Ana Ayala, entonces tesorera, cometieron violencia política de género en contra de Angelina Valenzuela, entonces síndica procuradora (TESIN-JDP-21/2019). Fue confirmado por la Sala Regional Gua-dalajara. Por ese an-tecedente, elINEcanceló sus candidaturas en el proceso pasado como diputados fe-derales. El Tribunal Electoral Federal las restituyó y consideró que el INE se excedió en sus facultades.

Fuente: Tribunal Electoral de Sinaloa

