Porristas de la UAS participan en competencia nacional

Culiacán, Sinaloa.- Jóvenes integrantes del equipo de porristas "Águilas UAS Zapata Cheer and Dance" participaron en la competencia "The National Coptour Cheer and Dance 2019".

La competencia nacional de porristas se llevó a cabo del 19 al 23 de junio en el Lobo Dome de Mazatlán, Sinaloa.

El equipo culichi participó en tres categorías, y aunque desafortunadamente no logró la victoria, quedó en lugares importantes frente a la cantidad de contendientes.

Fue en la categoría Compacto 4 Internacional donde quedaron en cuarto lugar, frente a los 9 equipos más que competían.

Por otra parte, en la categoría Prepa nivel 3, se quedaron el cuarto lugar, esta vez, frente 8 contendientes más. Finalmente, en la categoría Cheer Femenil, quedaron en quinto lugar, ya que la victoria se la llevó el equipo Broncos de la ciudad de Mexicali