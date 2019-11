Posible cancelación del Festival de Rock Sinaloa 2019

Culiacán, Sinaloa.- El comité del Festival del Rock Sinaloa 2019 convocó a una rueda de prensa para anunciar una posible cancelación del mismo. A pocos días de iniciar y un día después de que se filtrara el cartel oficial, el comité ciudadano, uno de los encargados para la organización del Festival de Rock Sinaloa 2019, ha decidido deslindarse de las fallas o consecuencias por los retrasos en la realización de este evento.

Detalles

En esta reunión, los miembros del comité, Jorge Díaz, Alejandro Monroy, Roberto Lizárraga, David Barraza y Alberto Nieto, dieron a conocer las razones por las cuales se filtró el cartel oficial y también alguna de las razones por las cuales se cree que se podría cancelar dicho evento.

Aunque todavía el ISIC no hace oficial la cancelación del festival y no ha mencionado nada al respecto del tema, el comité reveló que desde su punto de vista la organización no se está llevando a cabo de la mejor manera, es por eso que se deslindan de las posibles fallas que puedan ocurrir, y convocaron la rueda de prensa con el fin de brindar más información.

El comité revela que a pocos días de dar inicio al festival, aún no se han pagado los vuelos de las bandas que vendrían de fuera, agregando que el ISIC no había soltado el cartel oficial por las mismas razones, y toda la organización está trabajando con un evento incierto, esto según sus declaraciones.

Retraso del cartel oficial

El comité señaló que no está de acuerdo con el retraso del cartel oficial, ya que lo más adecuado era que saliera antes para que más gente se enterara del evento y se le diera la difusión correcta.

Este ya se encontraba listo desde hace algunos meses, sin embargo, la decisión del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) fue retrasar el anuncio semana tras semana hasta indicarles que este se realizaría el próximo martes 19 de noviembre, a tan solo dos días del inicio del Festival, situación que tiene en incertidumbre a las bandas locales y nacionales, así como a los negocios que participarían en el corredor gastronómico del mismo, pero en estos días se filtró.

Qué está pasando

El comité del Festival del Rock Sinaloa 2019 convocó a la rueda de prensa este 15 de noviembre para dar a conocer lo que está sucediendo con este evento, el cual estaría a solo unos días de comenzar.