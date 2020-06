Posicionamiento de Mapasin sobre movilidad en Culiacán post Covid-19

Culiacán.- Culiacán no ha sido la excepción, las ciudades muestran una nueva cara después de meses de contingencia. La batalla no ha sido ganada y corresponde ahora a las ciudades, ofrecer lo mejor de sí mismas para brindar a sus habitantes mayor seguridad y bienestar.

La crisis sanitaria obliga a cambios urgentes. En materia de movilidad para las personas, alrededor del mundo las ciudades han tenido que adecuar sus sistemas de transporte. No existe ciudad que no dependa del transporte público para los desplazamientos de sus habitantes, es por ellos que es urgente tomar medidas que no solo busquen beneficiar a unos cuantos, sino a quienes son más vulnerables, usuarios y operadores.

Desde Mapasin coincidimos con las declaraciones a nivel mundial, el espacio siempre ha estado ahí, no faltan más calles, lo que hace falta es el ordenamiento y reestructuración de ellas, es decir, regresar a peatones, ciclistas y transporte público el espacio que merecen.

Caminemos la ciudad

No hay duda de que Culiacán, necesita más y mejores espacios para peatones. Durante la contingencia hemos visto cómo las autoridades han pedido mantener un distanciamiento social de al menos 2 metros entre una y otra persona. Pero, ¿Cómo hacerlo en banquetas tan pequeñas? La crisis sanitaria nos ha llevado a abrir los ojos, ahora podemos ver de la gran cantidad de espacio que se destina al automóvil privado y ponerlo en comparación al poco que es destinado para peatones.

No solo es urgente, si no necesario, dotar de más espacio para los desplazamientos peatonales. Construir y ampliar banquetas con los criterios de accesibilidad universal en manuales de diseño internacional y nacionales, o bien, siguiendo los nuevos lineamientos marcados por guías lanzadas durante la crisis sanitaria.

Es ahora, el espacio para el automóvil tiene que reducirse en favor de espacios peatonales. No hay vuelta atrás, las calles deben ser repensadas para peatones.

Es hora de consolidar al transporte público

Debemos evitar que el ciudadano busque el automóvil, por miedo al contagio. Es necesaria la consolidación de un sistema integral de transporte público eficiente, que incorpore medidas de salud, seguridad, higiene y bienestar para usuarios/as y operadores.

Si bien, consolidar un sistema de transporte llevará tiempo y la respuesta ante el COVID-19 es urgente, existen medidas emergentes que pueden tomarse sobre la marcha tomando como ejemplo a otras ciudades latinoamericanas. Además, existen alternativas eficientes y ya probadas en otras ciudades que pueden ayudar a mejorar el servicio de manera gradual.

La crisis sanitaria dejó en evidencia que incluso las grandes ciudades tuvieron problemas para enfrentar el tema del transporte masivo de personas de cara al COVID-19, sin embargo, tuvieron la oportunidad de repensar sus estrategias e incorporar más y mejores acciones en beneficio no solo de usuarios, si no también de operadores.

El transporte público es esencial para nuestras ciudades, tan solo en Culiacán más del 46% de la población usa este medio de transporte para desplazarse. Hoy se presenta la oportunidad de apostar por la planeación que priorice el mover a las personas y no a los autos.

El transporte público en Culiacán debe analizarse a fondo y trabajar por que cuente entre otras cosas, con:

Paradas estratégicas establecidas.

Frecuencia de paso regular que evite las aglomeraciones en las paradas.

Reestructuración del número de unidades por porcentaje de uso en las rutas.

Estricta limpieza e higiene de las unidades.

Mejores condiciones laborales para sus operadores.

Integración de rutas para permitir transbordos.

Pago con tarjeta que evite contacto entre operador y usuarios.

Bicicleta como medio de transporte

La pandemia ha reforzado algo que hemos venido diciendo anteriormente, la bicicleta como medio de transporte es un gran aliado en la movilidad en nuestras ciudades.

No deberíamos necesitar una situación como esta, para darnos cuenta del gran valor que tiene impulsar el ciclismo urbano y priorizar a la bicicleta como medio de transporte, tanto beneficios ambientales para la ciudad, como de salud para sus usuarios.

Debemos impulsar la bicicleta como medio de transporte, dotar de seguridad los desplazamientos de las y los ciclistas en nuestra ciudad. Es tiempo entonces que retomemos el desarrollo de un plan maestro de la bicicleta, una gestión del espacio destinado al automóvil, incluso replantearnos el modelo de movilidad y de crecimiento de nuestra ciudad, recuperar los vacíos urbanos, consolidar polígonos y detener la expansión de la ciudad.

Disminuir el uso del automóvil

Impulsar la movilidad activa; caminar y la bicicleta, usar el transporte público para distancias mayores, nos hará disminuir los siniestros viales y muertes por dicha causa, hacer frente a la crisis climática, recuperar nuestros espacios públicos, además de mejorar la calidad del aire y nuestra salud.

Desde Mapasin instamos a las autoridades a proveer soluciones ante esta nueva realidad, a centrar sus planes y programas en las personas. A repensar la ciudad y hacerlo siempre de la mano de la ciudadanía, los colectivos, las instituciones, buscando un beneficio colectivo “Lograr un futuro mejor y más sostenible para nuestra ciudad y sus habitantes”.

MAPASIN Posicionamiento Movilidad en Culiacán post COVID-19