Posponen 5 días audiencia por caso de colchones en mal estado

Culiacán, Sinaloa.- En la audiencia intermedia contra Carlos C., excoordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, la defensa legal del acusado presentó pruebas para iniciar con el desahogo del caso; sin embargo, el asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado solicitó un diferimiento no mayor a 10 días, porque no estaba preparado.

El exfuncionario estatal está vinculado a proceso por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas el 23 de octubre de 2018.

Defensa legal

El abogado del acusado presentó como pruebas 45 placas fotográficas y un dictamen correspondiente de más de 2 mil hojas; por lo que argumentó que en 20 minutos no podría interpretar el contenido del dictamen.

El abogado dijo que anteriormente se trató de poner en contacto con el asesor jurídico de la FGE; sin embargo, no fue posible. Detalló que debido al antecedente de la audiencia desarrollada el pasado 20 de junio, el asesor tuvo tiempo suficiente para su preparación. “Del 20 a la fecha tuvieron tiempo para su preparación. Se trató de poner en contacto, pero no fue posible”, expuso.

Parte acusadora

Por su parte, el asesor jurídico victimal refirió que, de acuerdo con el artículo 307, párrafos tercero y cuarto, se tiene contemplado un diferimiento donde las pruebas periciales se deben de entregar tres días antes de la audiencia, por lo que en ese momento no se encontraba en condiciones para desahogar el juicio; asimismo, argumentó que hace días solicitó las pruebas, pero estas no fueron entregadas, por lo que solicitó 10 días hábiles para diferir el caso.

La defensa consideró demasiado excesivo el tiempo de diferimiento y dijo que con cinco días era más que suficiente. “Se viene arrastrando, en el caso se ha tenido bastante tiempo. Para no dilatar el presente juicio, no más de 5 días hábiles”, exclamó.

Juez

En su efecto, el juez Adan Alberto Salazar Gastélum contempló la prórroga, ya que dijo que se debe otorgar igualdad de condiciones, tanto para la defensa, como para la parte acusadora.

Estableció un plazo de cinco días, y la audiencia intermediaria se programó para el 11 de julio a las 13:30 horas, lo que correspondió a la petición de la defensa legal.

Al término de la audiencia, se abordó al abogado del implicado, quien sostuvo que se buscó al asesor jurídico victimal, pero no tuvo respuesta. “Será válido lo que alegaron, no; pero bueno, pudiera ser una estrategia de diferimiento, pero hay que esperar en la próxima audiencia”, expresó.