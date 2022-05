Posponen performance “El duelo de un ángel”, en memoria de Luis Enrique Ramírez

Culiacán, Sinaloa.- Rosa María Robles anuncio este martes que pospondrá hasta nuevo aviso el performance “El duelo de un ángel” debido a problemas médicos. El evento se planea realizar frente a la catedral de Culiacán en memoria de Luis Enrique Ramírez Ramos y de todos los periodistas asesinados en México.

La artista comentó que la intensidad del performance, las fuertes emociones que le despiertan por el tema y el calor le provocó un desmayo durante los ensayos de este martes.

“La intensidad del performance con este tema que me angustia, entre eso y el calor, en el ensayo de hoy parece que me desvanecí y allá fui a dar, entre piedras y gatos. Últimamente del suelo no salgo.”, publicó en sus redes sociales.

“Los golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque no son graves, no me permiten presentarlo el día de mañana como previsto estaba”, añadió.

Rosa María Robles aclaró que realizará el evento una vez que se restablezca y antes de que termine “este negro mes de mayo”.