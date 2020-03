Poste de la CFE a punto de caer causa miedo en Infonavit Humaya

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de la calle Salvador Alvarado, ubicada entre bulevar José Limón y Lombardo Toledano, en el Infonavit Humaya, tienen el temor de que un poste de la Comisión Federal de Electricidad se caiga de un momento a otro.

De ocurrir esto, los cables de alta tensión caerían sobre varios domicilios en donde viven adultos mayores que no podrían salir de forma rápida, dijeron algunos inconformes. O también el cableado podría incendiar los árboles que están muy cerca de las casas, como ya ocurrió semanas atrás con uno, que por fortuna se apagó a tiempo.

El peligro del poste inició cuando en la calle los trabajadores de una constructora iniciaron una obra de drenaje pluvial para evitar inundaciones. Los trabajadores excavaron muy profundo y dejaron el poste de la CFE al descubierto. Lo amarraron con un mecate y lo tienen sostenido con un tubo, pero no va a resistir si hay vientos fuertes.

Petición

Los afectados piden al Gobierno estatal que acelere la obra o que les digan a los trabajadores que hagan algo para que el poste de la CFE no se vaya a caer, para estar ellos tranquilos porque en la actualidad no duermen a gusto.

Molestias

Irineo Torrecillas explicó que desde el pasado mes de septiembre, cuando inició la obra, han tenido muchas molestias. Siempre han tenido montones de tierra frente a sus casas, además de la zanja que hicieron para la obra y no han tapado. En las pasadas lluvias dijo estuvieron a punto de inundarse porque el agua no tiene salida, porque la obra no ha sido concluida.

Lo que les han dicho algunos de los trabajadores es que el Gobierno estatal ya no les ha dado dinero para continuarla. Para él sí hay dinero, pero no para los vecinos, quienes ya quieren tener una calle por la cual caminar con seguridad.

“Ya estamos bien enfadados con lo lento que ha avanzado esta obra. No podemos salir, y ahora con el peligro de que haya un corto y se nos quemen todos los aparatos”, comentó María Félix.

En días pasados en su casa había una familiar enferma y batallaban mucho para poder sacarla y llevarla al médico.

Indicó que en la actualidad ruegan por que no caiga una lluvia atípica porque, si se llena de agua la zanja, se les van a inundar las viviendas, además de que el agua aflojaría más el poste.

Otras molestias que ha provocado esta obra es que en algunos domicilios tumbaron las banquetas, y ahora nadie se hace responsable por los daños. Uno de los afectados es Irineo, quien explicó que en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán le dicen que es la constructora quien debe reparársela; y los de la constructora, que es responsabilidad de la Japac. Y mientras ellos se echan la bolita, él sigue en la incertidumbre.