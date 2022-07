Precaristas solicitan a Rocha Moya que agilice la regularización de terrenos en Valle de Aguaruto 

Culiacán, Sinaloa.- Un grupo de precaristas que invadieron 24 hectáreas de terrenos del Valle de Aguaruto, solicitaron al gobernador Rubén Rocha Moya que los ayude a agilizar los trámites de regularización de los predios, debido a que tienen tres años sufriendo de condiciones de pobreza, sin servicios, exigencias de dinero para planos y en pleitos legales.

Con la representación de un grupo de familias que habitan estos terrenos, las señoras Angélica Valdivia y Victoria Meza Durán acudieron al Congreso del Estado, para hacer pública su enorme necesidad de vivienda, que los ha llevado a ocupar terrenos que son propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (Cvive) y que buscan tener legalidad en la posesión legal para obtener la propiedad.

Hasta el momento, aclaró que se desconoce cuántas personas requieren la regularización, que en forma inicial eran 400 familias que buscaban el beneficio, pero hasta ayer se desconoce el dato, que se requiere un levantamiento de la autoridad, para que realice los estudios socioecómicos, que determinen quienes son las personas que tienen necesidad de un terreno.

Reconoció que existen conflictos legales por la disputa de los predios con otros grupos de precaristas, que les ha impedido tener certeza jurídica, pese a que son personas necesitadas y que piden la ayuda para tener un hogar, con el pago de las cuotas que establezca la dependencia.

Por su parte, la diputada María Victoria Sánchez Peña explicó que los terrenos todavía no están aptos para construir una vivienda, debido a que el Ayuntamiento no ha aprobado el plano y es la autoridad que puede regularizar este asentamiento, que por las invasiones se ha encontrado que no han dejado áreas para escuelas, parques y demás espacios verdes.

Otro de los problemas es el acaparamiento de algunas personas que impide actuar al Cvive, que, en el caso de las invasiones de Costa Rica, se avanzó con la asignación de terrenos, situación que resulta imposible en Aguaruto por los litigios que se siguen en la Fiscalía estatal.

Te recomendamos leer:

Señaló que se requiere una inversión de 20 millones de pesos para colocar un cárcamo, pero ahora se conoce que la donación de un terreno a la Guardia Nacional, que está en Aguaruto, podría contribuir a que se les dote de servicios públicos y se regularicen los predios.