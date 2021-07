¡Precaución! Seguirán las lluvias fuertes con tormentas eléctricas y viento en Sinaloa 

Sinaloa.- ¡Precaución sinaloenses! Seguirán las lluvias para el estado de Sinaloa, con tormentas eléctricas e intervalos de chubasco que generarán precipitaciones que traerán desde los 25 a 50 mm de agua en la entidad, esto según el reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

En los próximos días el clima para mediados del día será caluroso de 35 grados centígrados hasta 39 grados como máxima, sin embargo, al atardecer iniciarán las precipitaciones importantes en diferentes municipios del estado de Sinaloa.

En consecuencia de un segundo canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país, aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacifico y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, se ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones.

Para el pacífico norte se espera cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa.

Ambiente fresco al amanecer y muy caluroso por la tarde, además el viento del suroeste será de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

De acuerdo a la información de la dirección de Protección Civil en el Estado, las precipitaciones traerán aportaciones de agua que irán desde los 25 a 50 milímetros por lo que la recomendación es que en caso de presentarse lluvias fuertes se intente permanecer en un lugar seguro, no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua, evita transitar por calles inundadas, evita tocar postes, cajas de luz o cables.

De estar fuera de casa, circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, si se vive cerca de cuerpos de agua mantenerse atento al nivel y avisa al 911 en caso de que incremente su cauce, así como ubicar los refugios temporales y albergues en el municipio, sin olvidar evita arrojar objetos en la calle y sacar la basura.

Al contarse con pronóstico de tormentas eléctricas y vientos fuertes, evitar lugares altos como cerros o montañas este fin de semana, apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal, no permanecer en grandes espacios abiertos, no refugiarse debajo de los árboles, asegura techos de láminas, puertas, ventanas y toldos, apartarse de cableado eléctrico, árboles y espectaculares, no subir andamios, azoteas o cornisas y asegura objetos que puedan ser derribados por el viento.

