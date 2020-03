Pregunta de Inegi podría causar error sobre etnias indígenas

Culiacán, Sinaloa.- Fuera del Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) quedaron las etnias indígenas, lamentó Jorge López Hernández, presidente de la asociación profesionistas indígenas del noroeste.

Así detalló que el problema recae en que dentro del formulario de preguntas que están aplicando los encuestadores del instituto, no es considerada la pregunta si se pertenece a una etnia indígena, y solo si se habla un dialecto, lo que no es preciso al contarse con personas que conocen la lengua, la hablan y no pertenecen a una etnia.

Por lo que se está preparando un recurso de inconformidad para presentarlo a nivel nacional, y no de afecte a las poblaciones indígenas con falta de apoyos por parte de gobierno, ya que se cuenta con personas indígenas que ya no hablan lenguas.

Además, resaltó que se refieren a dialecto, al referirse a lengua, lo que consideró peyorativo y discriminatorio para dicho sector de la población.