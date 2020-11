Preocupa a adultos mayores quedarse sin casa hogar Buen Samaritano, en Culiacán

Sinaloa.- Sentada en una vieja silla de ruedas, una adulta mayor se quejaba del dolor de la pierna derecha, y se miraba los dedos del pie mientras decía con preocupación “me lo van a cortar, me lo van a cortar”. Dijo llamarse Guadalupe Aguiñaga y haber llegado a la casa hogar Buen Samaritano, en Culiacán, hace dos meses. Usaba zapatos grandes de hombre, los cuales le prestó un compañero del albergue.

“No tengo zapatos. No tengo ropa. Me duele mucho el pie, y no tengo pastillas para el dolor”, decía a quien se le acercaba.

De acuerdo con su relato, ella vivía en la calle porque buscaba a un hijo que sufría epilepsia, y desapareció hace mucho. Ya no puede buscarlo por el dolor de su pie y porque está perdiendo la vista.

Hay personas que no pueden caminar y no dependen de sí mismas, por lo que al embargar o cerrar este lugar estarían condenados a morirse de hambre, explicó José Valdez, uno de los encargados.

Preocupación

En esta casa hogar hay 52 personas, en su mayoría adultos mayores, y había preocupación al no saber si el Ayuntamiento de Culiacán realizaría el embargo y remate de bienes, como advirtió días atrás si no se ponían al corriente de un adeudo de pavimentación. Aunque para rematar en este lugar no hay nada, y se carece de muchas cosas.

“¿Por qué van a cerrar?”, preguntó un hombre de edad avanzada, mientras en su rostro se dibujaba la preocupación.

El aviso de embargo que manda el Ayuntamiento no debe asustar a quienes lo reciben porque no es una autoridad judicial, y los manda solo para que la gente se acerque a negociar, explicó Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

En esta casa hogar se requiere de donación de alimentos, entre ellos carne, leche y huevos.

También se necesitan cobijas y ropa talla grande para mujeres y zapatos; así como medicamentos para el dolor y para tratar la diabetes y la hipertensión. Quien desee apoyar, puede hablar al teléfono del lugar.

El Dato

Deudas

Más de 70 mil pesos por pavimentación y de 70 mil pesos de adeudo de agua potable tiene la casa hogar Buen Samaritano, ubicada en el fraccionamiento. Villas del Real.