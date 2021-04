Preocupa a biólogos expertos las modificaciones al ecosistema del predio de Big Boy en Culiacán

Sinaloa.- Edgar Gamez, biólogo con 8 años de experiencia en gestión ambiental y Juan Antonio Estrada con maestría en Ciencias de la Sostenibilidad Política con experiencia de 13 años han estudiado el tema de la construcción del santuario en el predio ubicado en La Campana, en Culiacán, Sinaloa, para el elefante 'Big Boy' desde que este se dio a conocer y a raíz de ello surgió su inquietud con los aspectos legales para modificar el ecosistema.

Juan Antonio Estrada comentó que los promotores del proyecto no tienen congruencia con su discurso y su acción ya que, han hecho conferencias y ruedas de prensa promoviendo el cuidado del ambiente y especies, pero están realizando un cambio que a todas luces no está cumpliendo con la ley o por lo menos no existe evidencia de ello, ya que, mediante una búsqueda en el servicio nacional de trámites de Semarnat se percataron de que no hay ningún cambio de uso de suelo autorizado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otro lado, Edgar Gamez señaló que, no les parece prudente que intereses que solo benefician a unos pocos se hagan pasar por buenas acciones, porque lo que se llevó a cabo terminó por dañar a la biodiversidad, en ese ecosistema había plantas, pequeños mamíferos, aves, todo ello murió y los actores ambientales no le tomaron importancia.

Leer más: Seguirán las condiciones de nublado pero sin lluvia en Sinaloa

Además, según la biología del elefante este proyecto no es factible para que lo habite, su nivel de tolerancia del clima y necesidades de agua no son lo que tiene Culiacán.

Considera que, si de verdad buscan la conservación del animal, todo el esfuerzo, gastos y donaciones, las hubieran hecho para mejoría de su conservación. Esta especie está en peligro de extinción y Big Boy está en muy buen estado, su material genético serviría para repoblar, lo ideal sería un refugio en su hábitat.

Otro tema importante en esta situación es el agua, actualmente las cuencas de Sinaloa están vedadas por la sobre explotación y hasta el momento nadie del proyecto ha comentado los requisitos del agua que utilizarán y de dónde saldrán.

No están en contra de ‘Big Boy’ ni lo que se hace por él, solo piden que demuestren sus autorizaciones y permisos, porque, aparte de que lo legal, tiene un trasfondo debido a que, esos permisos condicionan a que recuperes los daños ambientales y piden programas de reubicación de flora y fauna, programas de reforestación y de conservación de suelos por dañar el ciclo biológico.

Es por ello que se levantó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el fin de que la institución revise que realmente se está cumpliendo con los protocolos necesarios.