Preocupa a empresas la creciente carencia de agua en Sinaloa

Sinaloa.- Ante la preocupación que genera el nivel de la sequía que se está presentando en Sinaloa, la Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex), llamó a las autoridades a atender la situación.

Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente estatal de Coparmex lamentó que sean ya 15 comunidades ubicadas en los diferentes municipios las que se encuentran en situación crítica por la falta de agua, por lo que se tiene que atender la situación de inmediato.

En este mismo tema destacó la vulnerabilidad que genera la carencia de volumenes de agua en las presas para las actividades productivas, sobre todo la agricultura en la que se tienen problemas para terminar los últimos riegos, situación que hace indispensable que la sociedad inicie a realizar un uso adecuado del vital líquido.

"Se hace un llamado a la sociedad a que realice uso adecuada del agua y a las autoridades a que atiendan la situación, por lo que se requiere un plan de contingencia por la alarmante situación", reiteró, esto pues si falta el agua en las actividades primarias, va a truncar la poca recuperación que se tiene en las afectaciones derivadas del covid-19.

Por otra parte aseguró que hasta el momento no se ha manifestado por los socios de Coparmex el tener problemas de abasto de agua para sus empresas, sin embargo, es necesario realizar con anticipación el llamado a las autoridades para generar una campaña de conciencia, ya que a su parecer la gente aún no reciente la sequía y sigue barriendo las banquetas y lavando los carros con sumas excesivas de agua para lo que las autoridades no hacen nada.

"El llamado es a las autoridades estatales y federales que son los que aplican recurso para atención de emergencias , del norte hasta el sur hay una gran sequía", dijo.

Entre las posibles consecuencias que tendrán las empresas por carencia de agua, es tener que bajar los procesos en las industrias que requieren del manejo de agua, como lo son las embotelladoras.