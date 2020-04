Preocupa a padres llegada de reos sospechosos de Covid-19 al tutelar en Culiacán

Sinaloa.- Además de trabajadores, padres de familia del Centro de Internamiento para Adolescentes expresan su inconformidad porque a este lugar llevaron a reos del penal que tuvieron contacto con un reo que dio positivo a Covid-19 en días pasados.

Una madre de familia reprochó a las autoridades el porque si ellos como padres acataron la recomendación de no ir a visita para cuidar a sus hijos ahora les estén llevando el peligro de contagio al lugar.

Pide la intervención de la Comisión de Derechos Humanos porque los adultos no deben estar con los menores y menos si estos son un riesgo de contagio.

“Yo creía que mi hijo estaba seguro de los contagios, porque estaba en cerrado, pero llevan internos que pueden estar infectados, no quiero que mi hijo se enferme porque ya no los vuelve uno a ver, ya ve que le entregan a uno un cajón sellado, yo no quiero eso para mi hijo”, madre de adolescente.

Derechos humanos

Que tiene conocimiento de que los reos del penal de Aguaruto que fueron aislados por ser sospechosos de covid-19 están en condiciones deplorables.

Que los llevaron a un edificio sucio, que ni siquiera limpiaron antes y que no esta en condiciones para que sean bien atendidos denunció Miguel Lopez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de San Lorenzo. Pese a que algunos sufren neumonía no les acondicionaron un lugar para que descansen así como tampoco les llevaron cobijas.

El defensor social llama al director del Penal de Aguaruto, también al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Cristobal Castañeda Camarillo a que si necesita apoyo para los insumos de estos reos lo haga saber para conseguirlos pero que no los tengan en estas condiciones porque ellos también independientemente de lo que hayan cometido tienen derecho a la salud y la vida.

Dijo que le han informado de tres casos positivos de coronavirus en el interior del penal.