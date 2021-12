Preocupa a sectores el endeudamiento del gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- El nuevo crédito contratado por el Gobierno de Sinaloa debe ejercerse con claridad y transparencia, exhortaron diversas fuerzas políticas y líderes de sectores en Culiacán, Mazatlán, Guasave, Salvador Alvarado y Ahome.

Mientras que unos dieron el espaldarazo de apoyo y confianza al mandatario Rubén Rocha Moya, otros señalaron con preocupación que se debe evitar caer en más deuda que después no pueda ser manejable y ponga en riesgo fianzas estatales.

El PAN criticó que ha faltado mayor comunicación a la ciudadanía y, otros partidos, conocer sobre este endeudamiento; asimismo, dirigencias municipales panistas cuestionaron el discurso de Rocha, pues al asumir el Gobierno señaló que las cuentas estaban claras después del análisis de la entrega recepción, pero después decidió asumir esta deuda.

Este lunes, el gobernador precisó que se estarán pagando alrededor de 230 mil pesos diarios por la deuda contraída de 1,500 millones de pesos que se usaron para el pago de quincenas y aguinaldos de los trabajadores de Gobierno.

Debate publicó este lunes y martes que Rocha ha sido el gobernador que más préstamo ha pedido en el primer año de su Administración, comparado con Juan Millán, Jesús Aguilar, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. Con información de EL DEBATE de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guamúchil y Guasave.

Adquirir la deuda era necesario, Sinaloa tiene solvencia: Juan Burgos Franco, Analista económico y político

“La deuda está muy satanizada. Los préstamos y deudas de Gobierno se malentienden. Es necesario tener deuda de Gobierno, pero bien administrada, en función de los ingresos del Gobierno. En este caso, la deuda se adquirió para pagar sueldos y aguinaldos. Creo que hubiera sido peor no responderle a la gente. Por la situación que sea, no había dinero para pagarle a la gente y, en todo caso, es una deuda que va a ser subsanada pronto. Yo no lo veo grave, no es un monto que el Gobierno de Sinaloa no pueda manejar. No me sorprendería que el Gobierno adquiera más deuda, aquí el chiste es que se va a usar la deuda; si tiene una justificación y el plazo de la deuda, esas dos cosas, para mí, son muy importantes. Sinaloa tiene ese margen de acción para entrar y salir en esquemas de crédito, sin que tenga mayor repercusión.

El Gobierno de Sinaloa ha tenido durante muchos años un manejo mayormente responsable de la deuda, a diferencia de Gobiernos que están megaendeudados. ¿Dónde está el riesgo?, es que se utilice de forma recurrente y que no se termine de pagar un préstamo cuando ya se esté adquiriendo otro.

Es necesario para muchos Gobiernos, por temas de flujo, por temas de aterrizaje de recursos federales, adquirir deuda de corto plazo. Yo no lo veo mal, sobre todo cuando hablas de sueldos o de aguinaldos de gente que trabaja en el Gobierno, se me hace, incluso, necesario. El gobernador, como administrador del Estado, tiene que ir viendo y tanteando hasta dónde puede extender la capacidad de crédito del Estado en función de los flujos de ingresos, para poder satisfacer todas las necesidades”.

‘Prometió no endeudar al Estado’: Ricardo Beltrán, Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

“Con este préstamo demuestra la incapacidad del propio Gobierno de Sinaloa para generar las condiciones distintas. Tanto que le vendió a la ciudadanía que él gozaba de una excelente relación con el presidente de la República y aparte que él prometió no endeudar al Estado durante su campaña y que conservaría las finanzas sanas. El gobernador Rocha le mintió a los ciudadanos al decir que la situación sería distinta. No es posible que se esté endeudando al Estado tan descaradamente, y según dice que lo pagará en poco tiempo. El gobernador es un réplica de López Obrador, porque los dos están endeudando al país y al Estado.

Faltó más comunicación a las fuerzas políticas: Bertha Elena Calderón, Presidenta del CDM del PAN en Salvador Alvarado

“Considero que el gobernador debió informar más al respecto, más detalles sobre tal préstamo, que es una alta cantidad. Faltó que tomara en cuenta al resto de las fuerzas políticas, que hubiera más comunicación, porque el hecho de que sea mayoría no significa que no deba informar a las demás fracciones. Y, además, somos los ciudadanos quienes pagaríamos dicho préstamo, con más razón debió de explicar a la ciudadanía, más que nada”.

‘Deben evitarse deudas’: Alejandro Bernal Reyes, Presidente de locatarios del mercado José María Pino Suárez

“El asunto no es que esté bien o que esté mal que el Gobierno del Estado haya pedido prestado, pues el problema es que ese recurso se aplique en beneficio de la población, que es para hacer obras, tener liquidez o pagar cuentas pendientes que dejó el otro gobernador. Hay que aclarar qué línea va a tener ese préstamo, para que no pasen problemas administrativos como han ocurrido con otros Gobiernos estatales o municipales, ya que se hacían de recursos para aplicar en algo y finalmente lo utilizaban en otra cosa, por lo que el nuevo gobernante debe verificar lo que dejó el otro mandatario para no endeudarse”.

Los Gobiernos tienen que buscar la manera: Óscar Inzunza Inzunza, Presidente del Módulo de Riego V-II

“Ese dinero que se pidió prestado es lógico que no estaba en las arcas de la Tesorería del Gobierno, cuando creo que ese dinero debería estar etiquetado con el anterior Gobierno de los impuestos que pagamos y, al no haber, es lógico que se tenga que quitar un préstamo porque es un derecho que tienen todos los empleados del Gobierno y se tiene que cumplir con el compromiso de quitar prestado para poder subsanar ese compromiso que tiene con los burócratas. Los nuevos Gobiernos tienen que buscar la manera”.

‘Que la aplicación del recurso sea transparente’: Francisco Álvarez Aguilar, Presidente de Canacintra

“Yo creo que los préstamos sí son necesarios y son aplicables en los rubros que correspondan, y que principalmente pueden ayudar y reactivar la economía de Sinaloa, pues va a ser importante. Simplemente si el destino es otro, en su momento debe de estar bien observado qué es lo que van a hacer con ese préstamo y que se cumpla realmente para lo que va dirigido, que se establezcan los puntos y que se dedique realmente para lo que es porque, de otra manera, solicitar préstamos no es”.

“No sé qué pasaría con la Administración, y a lo que me refiero es que si el Gobierno anterior dejó todo en ceros, ellos la oportunidad que vieron para poder operar fue esa, pues tiene que ser más rápido para activarse en todos los rublos, poder producir y poder generar ciertas utilidades y poder solventar los gastos que día a día vemos que se dificultan un poquito más. Que ese recurso sea con transparencia y que el préstamo que sea etiquetado, que realmente se utilice para lo que se requiera. Vamos a tener que estar al pendiente de que no se endeuden fuera de lo normal, y que al rato no se puedan pagar los préstamos”.

Que Sinaloa no pierda su buena reputación: Marco Antonio López, Presidente del PRI en Salvador Alvarado

“El hecho de que se le conceda un crédito de esta naturaleza al Gobierno del Estado, indudablemente, es gracias al buen historial de pago que mantuvo el Gobierno anterior. Esperamos que no se pierda la buena reputación administrativa que actualmente tiene Sinaloa, pero también esperemos que haya más claridad en el uso de este crédito, sobre todo la certeza de dónde se pagará ese recurso económico, ya que en la propia nota que esta casa editorial viene publicando manifiestan que el propio gobernador Rocha Moya no detalló la tasa de interés que se pagará por este préstamo, ni tampoco a cuánto ascendió el adeudo por el cual se pidió prestado”.

No es claro el decir y el hacer del gobernador porque primero dijo que las cuentas estaban claras: Camerina Reyes, Presidenta del PAN en Choix

“Con este tema del crédito, creo que el Gobierno de Rocha Moya está arrancando mal porque cuando él recibió hizo público para que todos nos enteráramos que las cuentas estaban claras; cuando ahora nos está diciendo que va a pedir este crédito porque no le alcanza; entonces, aquí hay dos cosas que salen a colación: la primera es que nos mintió cuando nos dijo que todo estaba bien o ahora está tratando de generar gastos. Hay que ver hacia donde se van porque dice que son para pagar nóminas y aguinaldos, por lo que hay que estar muy al pendiente de eso. Así es la incongruencia de estos Gobiernos. Lamentablemente, vamos a tener que vivir estos años con este Gobierno, en donde no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, porque si nos vamos al Gobierno de AMLO, pues es la misma, porque ellos tienen otros datos, así que vamos a ver qué dice Rocha Moya al respecto”, expuso la presidenta del PAN en Choix.

El gobernador debe explicar por qué primero dijo una cosa y después salió con otra: Guillermo Padilla Montiel, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia

“El 6 de diciembre salió en los diferentes medios de comunicación que el gobernador iba a solicitar un crédito de 1300 millones de pesos, y el día de hoy nos habla de que el crédito será de 1,600 millones de pesos (solo se ejercieron 1,500 mdp). ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la explicación convincente para haber aumentado el monto del crédito? Aquí la pregunta que se hace ¿será que su equipo carece de efectividad para hacer las cuentas? Hay que recordar que nosotros le propusimos al gobernador el descuento del 100 por ciento de las multas y recargos en todo lo que son impuestos y derechos de todos los ingresos del Gobierno del Estado, y nos salió con descuentos del 40 al 70 por ciento, cuando vemos que hay cientos de casos de usuarios de carros viejos que pagan los impuestos porque con toda la sumatoria de las multas y recargos valen más que la unidad, por lo que optan por mejor no pagar. Lo que se proponía era que eliminara todos los recargos, y así la gente le iba a pagar, pero no lo hizo y ahí están las consecuencias”.

‘Mala práctica de Gobiernos salientes’: Rodolfo Cardona, Dirigente municipal de PT

“Desafortunadamente, cada inicio de Administración es un tema difícil. De hecho, se da tanto en los Gobiernos estatales como en los Gobiernos municipales. Hoy, en el caso de los Ayuntamientos, quienes se reeligen tienen un margen de maniobra porque han ido controlando la manera de ejercer el gasto en los últimos meses, pero en el resto de los Gobiernos siempre se repite esa situación de que los Gobiernos salientes no dejan recursos suficientes para sacar adelante los inicios de cada Administración. En el caso de los Gobiernos estatales, en las últimas dos Administraciones se han dado los temas de la necesidad solicitar préstamos para solventar las obligaciones que tienen a fin de año, pues tengo entendido que la Administración estatal actual usó recursos extraordinarios para cumplir obligaciones, como pago de aguinaldo y las quincenas de diciembre, aparte de apoyar a órganos o entes estatales como Upsin, que no había pagado aguinaldos, además de apoyar a los municipios, pues el Estado fue solidario con los Ayuntamientos para que cumplieran sus obligaciones de fin de año, salvo a los tres municipios grandes, por lo que es mala práctica de los salientes no dejar recursos para el nuevo Gobierno”.

‘Los préstamos son necesarios para atender urgencias’: Claudia Peña Chico, Regidora por Morena en Ayuntamiento de Mazatlán

“No hay motivo para escandalizar por un préstamo que hizo el gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, declaró la regidora de Morena en Mazatlán, Claudia Peña Chico.

“En ocasiones son muy necesarios para atender urgencias, en especial cuando inicia un Gobierno y no dejas recursos.

“Si el maestro decidió recurrir al empréstito es porque realmente lo necesita”, opinó la regidora de Movimiento Regeneración Nacional, dando un espaldarazo de confianza a Rocha.

“La mayoría de los Gobiernos de todos niveles adquieren préstamos para solventar los pagos que tienen a fin de año. Los aguinaldos, otras prestaciones y cubrir los pagos a proveedores que, la mayoría de las veces, son deudas que les dejan los anteriores Gobiernos.

”Lo importante es en qué se usa y con qué trasparencia se da todo. El gobernador Rocha Moya es una persona muy responsable y trasparente en su trabajo diario, y con este crédito no va a ser la excepción.

”Seguro esta deuda quedará saldada muy pronto, ya va a ser para sacar los pendientes de este año”, dijo la morenista.

‘Si el recurso se aplica con responsabilidad y transparencia, estará genial’: Leobardo Miranda Moreno, Presidente del Consejo Empresarial Restaurantero

“Toda iniciativa requiere de recursos económicos para arrancar, y en el caso del actual Gobierno estatal que encabeza Rubén Rocha Moya, es necesario, de acuerdo a sus propias declaraciones”, indicó Leobardo Miranda, presidente del Consejo Empresarial Restaurantero.

“Si el recurso se aplica con responsabilidad y transparencia, asimismo, para el fin que se contrata dicho préstamo, es correcto, además de liquidar en el tiempo que está proyectando el propio doctor Rocha Moya, estará genial”, mostró confianza el empresario.

“Por nuestra parte, estaremos en el corto plazo proponiendo al Gobierno del Estado de Sinaloa las necesidades que presentan nuestras empresas, particularmente las que conciernen al sector restaurantero, para que juntos, los empresarios y el Gobierno, impulsemos el desarrollo de Sinaloa”, dijo.

Deuda no es para asustarse, pero, en definitiva, sí debe analizarse: Perla María Luna, Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes

“Hablar del endeudamiento de Gobiernos, hablar de préstamos a inicio de un año, al arranque de algún sexenio, trienio o lo que se maneje políticamente, pues no es de asustarse, pero sí es de valorarse. En esta cuestión, el gobernador Rubén Rocha Moya, pues, apenas va iniciando, y él tiene la capacidad para sacar a Sinaloa de donde está”, comentó la abogada Perla Luna.

“El anterior mandatario estatal hizo una gestión igual, ya que también se quitaron préstamos, pero realmente salieron las cosas como tenían que ser, por eso ahora no es de asustarnos; pero lo que sí debe analizarse es que se hagan las cosas y que la cuenta pública, al finalizar, arroje los números que tengan que darse”.

Seremos vigilantes de que ese préstamo se use para lo que fue requerido; que sean transparentes: Pedro Flores, Presidente del PRI en Guasave

“Es un crédito de muchos millones de pesos, el cual, sin lugar a dudas, habrá de afectar las finanzas del Estado. En primera instancia, no se tenía el monto exacto a solicitar, a lo que leo, que aumentó a 300 millones de pesos más ese crédito, a comparación de lo que en un principio se pretendía. Como partido, habremos de estar y de ser vigilantes de que el recurso se ejerza de manera transparente y que se use para el fin que fue requerido; y repito, seremos vigilantes de que el recurso que hoy ha solicitado el Gobierno, se aplique y se ejerza de manera transparente, eso es lo que nos toca a nosotros”, comentó el líder del PRI en Guasave.

Este tipo de préstamos son para pagar deudas que se heredan, no para generar más dinero: Ariel Lugo, Presidente de Canaco en Guasave

“Los créditos y financiamientos existen para que la persona, o quien lo requiera, tenga dinero y poder invertir, y de esta manera producir y generar más dinero; entonces, aquí, como sector productivo, nos damos cuenta que estos financiamientos, este crédito específicamente que está requiriendo el Estado de Sinaloa, no es para ese objetivo, sino que es para subsanar deudas pasadas, entonces, no se está requiriendo para generar más dinero.

”Este sería un punto que se tiene que evaluar, se tendría que haber evaluado para no caer en una bola de nieve y genere aún más deuda para la entidad”.