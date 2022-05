Preocupa discrepancias en el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa

Sinaloa.- Sara Bruna Quiñónez contradijo de nueva cuenta a la administración federal al señalar que no existen órdenes de aprehensión ni personas detenidas por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez de Sinaloa. La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya tienen un móvil y a personas identificadas como posibles culpables.

Organismos defensores de la libertad de expresión mostraron su preocupación ayer en relación a las investigaciones y resultados de autoridades estatales y federales en torno a los asesinatos de periodistas en México. Entre los casos está el crimen contra el columnista de Debate, Luis Enrique Ramírez, debido a las discrepancias entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa de Rubén Rocha.

Investigaciones

Como una señal de alerta, calificaron la información, de nueva cuenta, de la fiscal sinaloense, los organismos Article 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Reporteros sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional. Los organismos señalaron que no se cumple con el protocolo que establece que es obligación de las Fiscalías considerar en todo momento la labor periodística como una de las líneas principales de las investigaciones en atentados contra periodistas.

Rosa icela Rodríguez

Está muy avanzada la investigación, se refirió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre el asesinato del columnista de Debate, Luis Enrique Ramírez. El pasado viernes, en conferencia mañanera de López Obrador en Sonora, se cuestionó al gobierno federal sobre los avances del caso.

“Ya hay un móvil, ya hay definidos quiénes son las personas, ya hay órdenes de aprehensión y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos”, declaró la funcionaria federal.

Sin pruebas. Icela Rodríguez declaró que, por la propia “secrecía y el cuidado del proceso, se está en espera de cumplimentar estas órdenes de aprehensión”, mientras que reafirmó que no habrá impunidad en este crimen; sin embargo, tampoco ahondó ni dio mayor información al respecto o pruebas.

Sara Bruna Quiñónez

Sobre la información de que ya había personas sobre cuales se habían girado órdenes de aprehensión o incluso de que había detenidos, no es verídica, informó ayer en rueda de prensa la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez. Dijo que la investigación no está empantanada, pero no presentó avances.

“El asunto no está detenido de ninguna manera. Hay avances importantes en la investigación, no se ha descartado ninguna línea, como se manejó. También estamos trabajando con todas las líneas posibles. Sin que esto signifique que no tengamos ninguna y sobre la cual estamos enfocándonos con mayor eficiencia”, declaró la fiscal.

Compromiso. Bruna defendió que no van a desechar líneas de investigación hasta agotarlas, mientras que se comprometió a informar sobre los avances, aunque ayer no lo hizo. “Cuando haya algo que informar, tengan la seguridad de que serán los primeros en estar informados”.

Contexto

Dudan de investigación conjunta

Las asociaciones de protección a periodistas expusieron que en las conferencias mañaneras de AMLO se ha difundido información discrepante entre autoridades federal y estatal. El 12 de mayo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que fueron identificados los autores materiales del homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez. Horas más tarde, la fiscal general del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, desmintió que se tengan identificados a los autores materiales. Ayer, de nueva cuenta.

Los Datos

Violencia

En los cinco primeros meses de 2022, se generó una alerta por los asesinatos de 11 periodistas en México. Organizaciones civiles identifican que en 8 casos, el móvil podría relacionarse con su ejercicio periodístico.

Derechos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la libertad de expresión y opinión; el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.