Prepara el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, su segundo informe de gobierno

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se prepara para presentar su segundo informe de gobierno a la ciudadanía del municipio.

El evento se realizará de forma presencial y se transmitirá a través de redes sociales el viernes 04 de diciembre a las 5:30 p.m. en el Teatro Griego del Parque Culiacán 87. Este informe de labores ya lo presentó ante los regidores y fue reprobado por los representantes del Partido Acción Nacional, el PT y el PRI.

En su informe el alcalde destaca las obras que se han hecho con recursos federales, así como los programas de apoyo social de la Secretaría del Bienestar.

También resalta la implementación de programas de apoyo a los contribuyentes con descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos programa que ha existido desde hace varios años.

Señala que el combate a la corrupción es el distintivo principal de la Cuarta Transformación y uno de los compromisos más importantes del gobierno de Culiacán.

Como resultado de una buena administración de los recursos. Se obtuvo un ahorro anual de 103.1 millones de pesos en el periodo de enero a agosto de 2020 en gasto corriente y de operatividad del Ayuntamiento. Señala que se han realizado importantes obras hidráulicas, mejoramiento de calles, entre otras obras.

De acuerdo al primer edil en el evento se cuidará la sana distancia.

Para el regidor del PAN Eusebio Tellés Molina el alcalde no tiene mucho que informar a la población porque le ha quedado a deber. Indicó que no se ha manejado de forma eficiente un programa para atender los daños de la pandemia, no ha habido estímulos fiscales, ni financieros para los empresarios lo que ha llevado a que sólo en el corazón de la ciudad 200 comercios han bajado las cortinas.

Las pocas despensas que se entregaron a las familias más vulnerables fue por el dinero que se le descontó a los trabajadores sin tomarlos en cuenta para ello.

Indicó que lo positivo ha sido el tema de la instalación de las lámparas pero tiene que transparentar este programa.