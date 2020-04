Preparan Miércoles de Concierto en línea: Trovando desde casa

Sinaloa.- En atención al reciente posicionamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa, signado por su Rector, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, donde se reafirma que la institución ha estado atenta al origen, evolución e impactos de la pandemia global provocada por COVID-19, y que, por tanto, continúa en la línea de no desatender las medidas de Sana Distancia, pero que sin embargo no habrá de dejar de trabajar en el terreno académico y en su compromiso social, es que la Coordinación General de Extensión de la Cultura inicia una nueva etapa con la transmisión de programas a través de internet, como son los Miércoles de Concierto en su versión digital, que inician este 22 de abril, en punto de las 20:00 horas, pero esta vez no desde las instalaciones de Radio Universidad.

Será el intérprete, compositor y arreglista Francisco Robles quien estrenará dicha modalidad, bajo el título ‘Trovando desde casa’, cuya transmisión en vivo se hará por Facebook Live a través de las cuentas de Cultura UAS y Radio UAS, evento en el que Robles no sólo presentará piezas clásicas de su repertorio, sino que además estará presto para interactuar con los usuarios de la red, de tal manera que la charla sea parte de esta bohemia digital.

Cabe señalar que será Miguel Espinoza Castillo, director de Actividades Artísticas de la UAS, quien medie y conduzca este Miércoles de Concierto Digital, como lo ha hecho tradicionalmente en las instalaciones de Radio UAS, ya desde el Portal Lola Beltrán, o desde el teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, actividad que ha venido compartiendo con Marbella Amarillas.

En los próximos días, se darán a conocer los diversos eventos que se difundirán por internet, la mayoría en vivo, aunque es menester señalar que desde este lunes 20 de abril dieron inicio los ajustes para la reactivación de los talleres artísticos, en línea, adscritos a la Casa de la Cultura Miguel Tamayo, impartidos por maestros como Rafael Salgado y Robert Spin.