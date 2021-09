Preparan segundo amparo contra el proyecto Sendero del Jardín Botánico de Culiacán

Sinaloa.- Al no contar con respuesta al primer amparo interpuesto por la Comisión Ciudadana Representativa de la Milla del Parque Ecológico para clausurar el inicio del proyecto Sendero que se planea realizar a un costado del Jardín Botánico de Culiacán para conectar mediante un corredor el centro de ciencias, se prepara un nuevo amparo.

A nombre del colectivo, el arquitecto Melchor Peiro Guerrero, expuso que de ser necesario con fuerza ciudadana o una cadena humana se parará la maquinaria cuando se inicie la intervención en el parque ecológico, esto después de las declaraciones de los titulares de sociedad botánica en donde se afirma que se planea iniciar los trabajos próximamente.

“Que se suspenda completamente esa obra ilegal que así la empezaron y así la han continuado hasta ahorita tres meses después y que esos 18 millones de pesos que son de dinero público, que no son de Quirino Ordaz, son de la población, que los inviertan en el parque ecológico, pero en mejorar todas las condiciones generales que presente y que ameriten atención”, expuso.

En cuanto al proceso legal a realizarse, explicó que se trata de un recurso de revisión al resolutivo en materia de impacto ambiental como principal medida, de no tener resultados positivos se interpondrá un segundo ampara en segunda instancia en el tribunal de lo contencioso administrativo, ya que el primero fue ante el juez de distrito.

Respecto al primer amparo, este fue interpuesto a principios de junio y la respuesta se debía de haber dado ese mismo mes, pero se ha estado alargando el proceso por los tres órdenes de gobierno.

Entre los argumentos para no permitir el trabajo de maquinaria en el proyecto sendero destacó el que el congreso ordenó suspender la obra al gobierno del estado y no se está acatando la orden, la Secretaría de Desarrollo Sustentable no convocó a una mesa de diálogo para llevar a cabo un foro ciudadano de consulta que marca el procedimiento de impacto ambiental, se inició la obra sin contar con el permiso de materia ambiental por lo que debe de ser clausurada, y se cuenta con un amparo que impugnará el resolutivo en materia ambiental por contradicción a la ley ambiental.