Presenta Quirino Ordaz Cuarto Informe de Gobierno de Sinaloa

Culiacán.- No obstante a que el 2020 ha sido un año difícil, distinto debido a la pandemia mundial que trajo el COVID, Sinaloa se ha venido fortaleciendo y consolidando como un modelo de progreso en su crecimiento y en su desarrollo, afirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante un mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno que compartió con la población, en un formato inédito, donde en lugar de tratarse de un monólogo, interactuó con varias personas de diferentes edades y ocupaciones, a quienes les dio respuesta a sus preguntas por medio de una videoconferencia.

De esta manera, en lugar de dedicarse a enumerar cifras y estadísticas, el mandatario estatal se dedicó a platicar con los sinaloenses sobre el desafío que ha representado este año atípico, y les agradeció por todo su respaldo para continuar poniendo a Sinaloa en lo alto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su mensaje, el gobernador hizo un repaso de los avances en educación, salud, deportes, economía, turismo, infraestructura vial y de carreteras, seguridad, rescate de espacios públicos y un rubro al que le dedicó especial atención como es obra hidráulica, con la construcción y rehabilitación de colectores y drenes.

“Seguiremos en esa ruta frente a las limitaciones presupuestales porque no hay obstáculo que no se pueda superar, siempre vemos el cómo sí y siempre mirando hacia adelante, nadie nos para y nadie hará por nosotros los sinaloenses lo que los sinaloenses no hagamos por nosotros mismos. Muchas gracias por todo tu apoyo, por todo tu respaldo y por seguir siempre poniendo a Sinaloa en alto, cada sinaloense es fundamental en esta etapa, en esta tarea. Sigamos con ese ritmo, con esa intensidad para seguir poniendo a Sinaloa en el lugar que siempre se merece: siendo un ejemplo a nivel nacional”, recalcó.

Este agradecimiento también lo hizo extensivo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien se ha entendido muy bien y logrado concretar obras de infraestructura muy importante para el estado. “Quiero también agradecerles nuevamente a todo mi equipo de trabajo, a todos mis colaboradores porque esto es trabajo de suma, lo que hace cada quien es fundamental para apoyar en sus diferentes áreas para la atención de sus sectores”, añadió.

COVID

El primer tema que abordó durante esta plática fue naturalmente el relacionado con la pandemia del COVID, ya que la señora Margarita Villegas Ochoa, una madre de familia, le preguntó qué estaba haciendo su gobierno para atender esta emergencia de salud.

En respuesta, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que esto se convirtió en la primera prioridad, al tratarse de la salud de los sinaloenses, y por eso se canalizó la inversión más alta que ha habido en materia de salud. “Al inicio del COVID, Sinaloa sólo contaba con 73 camas y eso hizo que nos anticipáramos también, que pensáramos en innovar, en poder tener capacidad de respuesta porque sabía que se nos venía un problema muy fuerte”, respondió.

Por ello, hoy se tienen mil 420 camas para atender casos de COVID, gracias a la colaboración del IMSS, ISSSTE, y también gracias al apoyo del INSABI que ha ayudado a fortalecer el equipamiento de los hospitales del Sector Salud. También se refirió a la colaboración del Ejército Mexicano, quien está a cargo de la operación del nuevo Hospital General de Culiacán, dedicado exclusivamente al tema de la pandemia.

Para ampliar la capacidad de atención, el gobernador del estado recordó que se construyeron en los estacionamientos de los Hospitales Generales de Culiacán (el antiguo), de Mazatlán, Los Mochis y Guasave, Unidades Médicas temporales para atender a pacientes positivos de COVID.

Educación

En materia educativa, mandatario estatal informó que ya se derrumbó la última escuela de lámina y de cartón que tenía Sinaloa. “Hemos rehabilitado poco más de mil 600 escuelas en lo que va de mi administración arreglándole los baños, los techos con impermeabilización, bardas, ayudarles con mobiliario porque es algo clave el que tengan los medios, las herramientas, la dignidad para poder estudiar y para poder hacer mejor su tiempo en la escuela”.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel recalcó que algo que ha sido un objetivo desde que empezó su administración, es no contratar deuda a largo plazo, a fin de no endeudar al Estado, lo cual se ha hecho, y gracias a ello se han invertido casi 20 mil millones en inversión pública sin pedir dinero prestado, porque en el corto y mediano plazo eso representa una carga muy fuerte para las familias sinaloenses y se va dejando al Estado con menos capacidad de maniobra y de recursos para inversión.

Apoyo a personas con capacidades diferentes

En respuesta a Marielos, una jovencita con capacidades diferentes que recibe atención en el CREE, quien preguntó si esta misma atención de la que ella goza la pueden recibir personas de otros municipios con problemas similares al suyo, el mandatario estatal dijo que la atención a la discapacidad es un tema muy sensible para su gobierno y para él en lo personal, ya que como es sabido, él mismo sufrió de una parálisis facial muy severa debido a un accidente, y se atendió en el DIF de Mazatlán.

“Marielos, a mí me gustaría que me acompañara mi esposa Rosy para que pudiéramos ampliar un poco el tema y aprovechar para comentar algo que para mí es bien importante porque lo viví y lo padecí. Yo tuve un accidente, de ahí se me vino una parálisis facial muy severa, muy fuerte y en donde me atendí fue en un centro de rehabilitación del DIF allá en Mazatlán y la primera obra de mi gobierno fue poner la primera piedra para hacer un nuevo centro de rehabilitación. Hoy ya está totalmente terminado con equipamiento de primera, con alta tecnología y sobre todo con un gran corazón de la gente que lo atiende”, explicó.

Por su parte, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, agregó que efectivamente, Culiacán y Los Mochis ya contaban con este tipo de Centros, pero en Mazatlán operaba uno con muchas deficiencias, que no cumplía con las expectativas y la atención adecuada. “Por eso, mi esposo el gobernador Quirino Ordaz apostó a tener una inversión ahí de más de 80 millones en equipamiento y ahorita nos podemos sentir muy orgullosos de que cuenta con un tanque terapéutico que es de nivel internacional”, informó.

La señora Rosy Fuentes explicó que esto ha permitido crecer en la atención porque ya queda cubierto todo el estado, con un récord de atención de más de 3 millones 700 mil sesiones de terapia. “Igualmente, con el apoyo de mi esposo apostándole a la atención a la discapacidad y ser realmente un estado incluyente, construimos el CAS, el Centro de Atención al Autismo en Sinaloa. Cada proyecto tiene algo detrás que nos impulsa y en el caso del CAS fue Andrea, mi sobrina que padece autismo y que yo me di cuenta de todo lo que padecieron mi hermana y mi cuñado buscando la oportunidad dónde le dieran una buena atención y también de lo caro que era esa atención”.

“Por eso quisimos que Sinaloa, las familias sinaloenses que tuvieran la misma situación tuvieran acceso a este diagnóstico y a este servicio de una manera más económica y nos sentimos muy orgullosos de que CAS ahora es un referente nacional porque nos visitan de todas partes de México hasta de los Estados Unidos y siendo una atención totalmente certificada de primer nivel”, señaló la presidenta del Sistema DIF Sinaloa.

Obra pública

Otro de los temas más sensibles para la población, son las inundaciones en varias ciudades, producto del desbordamiento de drenes y colapso de colectores. Al respecto, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, recordó que él decidió invertir en algo que nunca se había hecho en tal magnitud, como es la construcción y rehabilitación de drenes y colectores, ya que se trata de obras que no se ven, al estar bajo tierra, y que históricamente habían sido relegadas por los gobernantes.

“Decidí a partir de lo que vivimos reorientar toda mi acción, inversión o política pública a conseguir los recursos que hubiera que traer y hacer las mezclas con el recurso del Estado para invertir en todo lo que muchos políticos o gobernantes no han querido hacer porque no se ve, ampliar canales, revestir drenes, el arroyo del Piojo aquí en Culiacán donde lamentablemente fallecieron tres mujeres, hoy está totalmente transformado, arreglado, no van a volver a tener esa fuerza que tuvieron las corrientes de agua. El arroyo López Mateos en Culiacán que es una obra de más de cuatro kilómetros, una ampliación muy importante de sus canales y donde las colonias que están alrededor como la Capistrano, la Díaz Ordaz, Toledo, ya no tienen los estragos, los daños, los impactos que se tuvieron hace dos años”, explicó.

Añadió que de igual manera, también con apoyo del gobierno federal se hizo la obra de ampliación del colector de Los Mezcales, y del colector Humaya, cuyo desbordamiento inundaba gran parte del Infonavit Humaya y su mercado. “Hoy se arregló todo ese sistema, se ampliaron los drenes, los canales, tan sólo en esa obra se invirtieron cerca de 200 millones de pesos y está totalmente terminada”.

Ordaz Coppel también se refirió a otros colectores construidos en diferentes ciudades, como el colector Norte y colector Ferrocarril, en Guamúchil; el dren Juárez, los colectores Zacatecas, Niños Héroes y Centenario, en Los Mochis; el colector Universo y dren Bacurimí, en Culiacán; los drenes Urías y Jabalines, así como el colector Roosevelt, en Mazatlán; y el dren San Joachín, en Guasave, que ya está en su última etapa.

Apoyo a empresarios

El empresario Enrique Garay le preguntó al gobernador sobre los apoyos del gobierno para que las empresas pudieran sobrevivir ante la pandemia, a lo que el mandatario estatal respondió que efectivamente, ha sido un año bien difícil, complicado e inédito y que ha pegado mucho a la economía de las empresas, llámese pequeñas, medianas o grandes negocios.

“Hemos buscado apoyar por una parte con créditos con las tasas más bajas del mercado a través de lo que tenemos, que es la Red Fosin. Eso ha ayudado muchísimo para que no cerraran estos negocios, darles liquidez. Por otra parte, hicimos una alianza importante con Nacional Financiera para ampliar el programa de créditos a negocios un poco más grandes, medianos que les permitiera también poder pagarles a sus trabajadores y seguir operando y funcionando sus negocios. Algo que ha venido a complementar ha sido el apoyo también que el gobierno federal ha dado en créditos también con tasas muy bajas a miles de familias sinaloenses”, explicó el mandatario estatal.

En este mismo esfuerzo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que algo clave ha sido pagar a los contratistas de obra pública del gobierno y a los proveedores de servicio, y para ello se han dispersado este año poco más de mil 500 millones de pesos, lo cual es ayudar a los negocios sinaloenses.

También se refirió al Programa de Uniformes y Útiles Escolares, cuya inversión es de 400 millones de pesos, y el cual no lo pospuso, pues hubiera sido quizá la decisión más fácil porque no hay clases presenciales, “lo decidimos hacer e invertir porque era ayudar a las y los textileros, todos son sinaloenses y por otro lado apoyar a la economía de las familias, de las jefas de familia porque el día que regresen a clases van a contar con esas prendas y van a evitarse un gasto importante”.

Seguridad Pública

Por otra parte, el gobernador del estado se refirió al tema de la seguridad pública, y al respecto recordó que al inicio de su mandato, Sinaloa estaba en los primeros cinco lugares de mayor inseguridad en el país, y hoy somos de los estados más seguros de México.

Destacó la inversión sin precedentes de 800 millones de pesos para construir la base militar El Sauz, donde ahora se alberga la Guardia Nacional, y también se refirió a lo invertido en miles de cámaras de video vigilancia para que realmente las acciones de seguridad sean muy bien dirigidas y focalizadas.

“Hoy tenemos 500 patrullas que le permiten al Estado una mayor movilidad y junto con los Ayuntamientos tener una mejor capacidad de respuesta. Vienen las épocas navideñas, vamos a establecer operativos especiales para seguir protegiendo a las familias sinaloenses, el riesgo de los delitos de robo a comercio, de robo a casa-habitación, sabemos que tenemos que estar muy encima de ellos para lograr contenerlos. Pero más allá de eso el trabajo de prevención que tiene que hacerse permanentemente a través de los diferentes programas sociales, de valores, de educación, es algo que mi gobierno le ha dedicado toda la atención y toda la prioridad”, dijo.

Obra carretera

El gobernador Quirino Ordaz Coppel también se refirió a la obra carretera y de vialidades, pues hasta el momento se han construido mil 500 nuevas calles y se han reencarpetado más de cuatro millones de metros cuadrados, que equivale una distancia de Choix a Escuinapa.

En cuanto a carreteras, mencionó la ampliación de la Mochis-Topo totalmente en concreto hidráulico, la salida a Imala a seis carriles también de concreto hidráulico, la carretera Guasave-Las Glorias, la carretera a Bellavista, una obra muy demandada por toda la población de Guasave y Salvador Alvarado que lleva a esas hermosas playas de Guasave.

“Estamos terminando también la ampliación de la carretera a la Isla de la Piedra en Mazatlán, se amplió también la carretera internacional a El Quelite y estamos terminando también la carretera a la entrada de El Habal, carretera internacional a la Maxipista, otro bonito acceso ampliado a Mazatlán. Además, estamos avanzando en la ampliación de la Maxipista a Ceuta en Elota, de la mano con el Ayuntamiento. Estas grandes obras le darán una mayor fortaleza en la comunicación, movilidad y conectividad a nuestro estado”, señaló.

Ordaz Coppel también se refirió a obras emblemáticas, como son el rescate de espacios públicos que se encontraban en el abandono y donde se construyeron grandes parques recreativos, como el caso de La Reforma, Angostura, en un lugar que era La Plantona; en Mazatlán se hizo el Parque Ciudades Hermanas que era un lugar totalmente perdido y abandonado; en Sinaloa de Leyva se está ampliando el malecón, donde se colocó nueva iluminación como la tiene el Parque Acuático en Culiacán y el malecón de Mazatlán, y lo mismo se hizo en la avenida Rosales, que es la principal en Guamúchil.