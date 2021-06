Presenta rector Jesús Madueña gabinete de la UAS

Sinaloa.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina dio a conocer quienes lo acompañarán durante su periodo 2021-2025.

Informó que Gerardo Alapisco Castro se quedó como secretario general; Salvador Pérez Martínez como Secretario de Administración y Finanzas, mientras que Manuel de Jesús Lara Salazar va de Contralor General.

Son 19 los cargos que permanecen con sus mismos directivos, mientras que algunos son del antiguo gabinete, pero la mayoría de estos permanecen y acompañarán a Madueña Molina en su periodo como rector.

Algunos de los que destacan son funcionarios del Partido Sinaloense así como otros universitarios tal como Robespierre Lizárraga, Soila Maribel Gaxiola, Víctor Hugo Aguilar Gaxiola, así como el hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Héctor Melesio Cuen Díaz, quien estará al frente de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios.

El rector agradeció el trabajo que hicieron quienes salieron del gabinete y aclaró que los que salen no es por fallas sino por cambios que se tenían que hacer.

"Decirles a los compañeros que no continúan que estamos muy agradecidos por todo el trabajo que han realizado al frente de la institución. Los que salen, no salen por ineficientes, sino porque tienen que haber cambios en algunas áreas y yo les agradezco de todo corazón el apoyo que le han dado a la universidad; porque no es al rector, es a la institución, así yo lo veo".

