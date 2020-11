Presentan otra iniciativa para legislar matrimonio igualitario en Sinaloa

Sinaloa.- Aunque ya fue rechazada por el pleno una vez que cumplió su proceso legislativo, otra iniciativa de matrimonio igualitario fue presentada al Congreso del Estado de Sinaloa, ahora por la diputada, Karla Montero Alatorre y la asociación Sinaloa Incluyente.

La diputada que, en su momento había estado ausente en la votación del matrimonio igualitario, ahora manifestó que, la unión legal entre personas es un derecho que no se le debe negar a nadie y por ello, hoy se pronuncia a favor de la nueva propuesta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Es un derecho humano, es más no lo deberíamos ni estás votando, esperamos y por muy mi voto lesbiano no vale dos y necesitamos dos más, esperamos y alguno de los diputados que aún no se hayan ido, que recapaciten a final de cuenta estamos aquí de paso”, manifestó.

Tiago Ventura, presidente de Sinaloa Incluyente A.C., señaló que, esta nueva propuesta es otro esfuerzo que se hace para que se legisle en pro de los derechos de la comunidad Lgbttti en una lucha que ha durado más de 6 años.

“No vamos a parar hasta que la iniciativa sea aprobada por el ejecutivo o mandatado de la SCJN, estamos cada día más cerca de su aprobación por alguna de las dos vías. seguiremos incidiendo a favor de un Sinaloa que brinda protección a todos los tipos de familia sin discriminación".