Presentan un plan de movilidad para Culiacán, que prioriza al peatón

Culiacán, Sinaloa.- Presenta el Ayuntamiento de Culiacán, un plan de movilidad sustentable, mediante el manual de derechos y obligaciones para el ciudadano de la Ley de movilidad, misma que busca poner como prioridad al peatón por encima de los automóviles.

El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Alberto Medrano detalló que lo que se busca es que mediante una mejora en la movilidad, se pueda garantizar una buena calidad de vida de los ciudadanos, esto bajando el número de motores, evitando muertes, daños en accidentes, mejoras en la movilidad activa, y poner en el foco de atención a las personas, con la implementación de estrategias de planeación para Culiacán.

Entre los planes se contempla la regulación de los sistemas de transporte público e involucrar a la sociedad, esto con difusión en redes sociales, en planteles educativos, colegios de profesionistas y organismos sociales, dando a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Por su parte el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro destacó la necesidad de endurecer las sanciones y no ser permisivos para que se respete la Ley, no con afán recaudatorio sino para reforzar la cultura que actualmente no se tiene en la capital de Sinaloa.