Presentaron denuncia por invasión de terreno en Valle de Aguaruto, Culiacán

Sinaloa.- No hay hectáreas disponibles en Valle de Aguaruto porque fueron invadidas, informó la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa a través de una solicitud vía Acceso a la Información. También añadió que desde el 2017 a la fecha no se ha vendido un sólo lote.

Este predio fue adquirido en la Administración de Mario López Valdez para reserva territorial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una parte se vendió a un particular, pero el mismo no ha podido edificar el fraccionamiento que había proyectado porque no hay servicios públicos cerca.

Desde semanas atrás se tuvo conocimiento de que este predio había sido invadido, debido a videos subidos a redes sociales en los cuales había discusiones entre los que ya habían agarrado lotes, y porque un grupo acudió con mantas al Ayuntamiento de Culiacán y Palacio de Gobierno del Estado a pedir que les vendieran el terreno.

Marco Antonio García Espinoza reconoció ser uno de los líderes de la invasión. Por cuestiones de salud no abundó en el tema, pero aseguró que daría toda la explicación de por qué se hizo este movimiento.

Ya hay denuncia

En este tema, Salvador Reynosa Garzón, director general de la Comisión de Vivienda del Estado, explicó que 15 días atrás se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado por despojo de estas 24 hectáreas de terreno.

La denuncia es contra quien corresponda, y ya está en proceso. Se están realizando las investigaciones correspondientes, y será la Fiscalía quien determine cuántas personas y quiénes son las que están ocupando el terreno, y todas ellas serán parte del proceso de investigación. Espera que pronto se detenga a las personas que ocasionaron todo este problema.

Dijo ignorar quiénes sean los líderes del movimiento, pero algunas personas han hablado en lo individual a su oficina y se han dicho seguidoras de uno de los dos líderes.

Explicó que a todos se les ha informado que este terreno es propiedad del Estado y que fue adquirido para destinarse a familias en alta vulnerabilidad, que él tiene la responsabilidad de cuidar y defender este patrimonio.

De acuerdo con el funcionario, las oficinas de la Comisión están abiertas para recibir a los interesado en un lote. Todo el trámite es allí y no van a caer en presiones sociales, porque se acercan los procesos políticos electorales. En su caso, aseguró que seguirá trabajando de frente a la gente y con oficinas abiertas.

Reynosa Garzón detalló que él ha mandado decir a al síndico municipal de Aguaruto que tiene la corresponsabilidad de informar de forma veraz a todos sus gobernados de que invadir un predio es una anomalía, que están cayendo en el engaño, y la gente que esta pagando, aportando o donando dinero lo va a perder.

Una persona que está invadiendo este predio comentó que lo hizo porque tiene necesidad del mismo y conoce a otras familias que realmente sí lo ocupan. Pero, como en todas partes, hay quienes no tienen necesidad y sólo acapararon por ambición.

Aseguró tener tres meses que invadió el lote y va todos los días.

Otro invasor comentó que a él no le habían dicho que es muy difícil que se introduzcan los servicios públicos porque es una zona alejada; al tener esta información, aseguró sentirse decepcionado de quienes lo alentaron a invadir. En su caso, no puede esperar años para tener una vivienda con los servicios públicos porque sus hijos están pequeños.