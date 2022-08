Préstamos exprés por aplicación son estafas, advierte Condusef Sinaloa

Sinaloa.- Las aplicaciones que ofrecen préstamos exprés, con pocos requisitos, son estafa, alertó la delegada estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sinaloa, Guadalupe Espinoza Calderón.

Irregulares

La titular de Condusef en la entidad destacó que las financieras que tienen permitido el otorgamiento de préstamos requieren estar registradas para ser verificadas; en cambio, las aplicaciones que ofrecen préstamos rápidos, en su mayoría no cumplen con la ley.

Aceptó que se cuenta con quejas ante la Condusef por parte de los usuarios financieros contra préstamos exprés por aplicación, sin embargo, no se tiene un registro pues, al no estar registradas, no se puede intervenir para una conciliación.

En información oficial, la Condusef aclara que cualquier empresa que no cumpla con registro, aun cuando se hagan llamar Fintech, no será supervisada, por no ser entidad financiera.

El sector conocido como Fintech, supervisado y autorizado, lo integran las instituciones de tecnología financiera que cuentan con la aprobación de la autoridad financiera competente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las Instituciones de Tecnología Financiera se integran por instituciones de Fondo de Pago Electrónico y también instituciones de Financiamiento Colectivo.

El llamado es cuidar el dinero y siempre lee bien los términos y condiciones de las plataformas que ofrecen servicios financieros, para saber a qué se te obliga.

Si se encuentra poco clara o confusa la información proporcionada por las aplicación financiera en su plataforma, publicidad o página de internet, se pide contactar a las autoridades para verificar la claridad y veracidad de la información que estas entidades financieras te deben ofrecer.