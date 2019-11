Presupuesto 2020 encarecerá alimentos y provocará perdida de empleos: Carlos Castaños

Culiacán, Sinaloa.- El golpe que MORENA y el Gobierno Federal le están dando al sector primario, en el que se incluye al campo, ganadería y pesca, mediante el presupuesto aprobado para el 2020, causará serios estragos en la economía de Sinaloa, declaró el Diputado Federal, Carlos Castaños Valenzuela, quien agregó que se está castigando a los sectores productivos a cambio de un presupuesto centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio, que ignora a la población y los demás órdenes de gobierno.

Desafortunadamente los diputados de Morena siguen tomando malas decisiones, y es sumamente urgente que aborden con total seriedad los signos que ya se están presentando, comentó el legislador panista “ya el INEGI reconoce que la economía mexicana está en recesión, vamos para atrás y esto nos afectará en todos los sentidos; para solucionarlo se esperaba un presupuesto 2020 con mayor visión, de fomento al desarrollo económico, a la inversión, que generara confianza y permitiera generar más y mejores empleos, pero no fue así; nos dieron un presupuesto mediocre”.

Castaños Valenzuela advirtió que las acciones fracasadas que ha implementado MORENA están afectando a todo el país, sin distingos políticos, por lo que urge que se aborden soluciones con mayor seriedad y visión “Hago un llamado a la sociedad civil organizada, a las instituciones, gremios de empresarios, agricultores, ganaderos y universitarios, a sindicatos, profesionistas, jóvenes y estudiantes, a que conformemos un Frente Común por México, por la libertad y la democracia; para que entre todos exijamos mayor responsabilidad y resultados claros al Gobierno Federal”, expresó Castaños Valenzuela.

Al obedecer la carta enviada por el Gobierno Federal, en la que se le ordenó a los Diputados de MORENA, aprobar el dictamen tal y como había sido enviado por el presidente, violan la Constitución Política de México, acaban con el equilibrio de poderes que debe haber en el país, al vulnerar la responsabilidad que tiene el Legislativo de discutir y modificar el presupuesto, definiendo de forma autoritaria y arbitraria pasar por encima de todos los grupos que pedían ser escuchados, afirmó Carlos Castaños.

“¿Cómo pueden decir que le fue bien a Sinaloa cuando le quitaron tantos recursos al campo, a la pesca, a la ganadería, al turismo, al desarrollo económico, al medio ambiente, a trabajo y previsión social? De qué hablan los representantes de MORENA, cuando dicen que los apoyos llegarán directos, si las personas se siguen quejando de que no llegan, y todo ese recurso que supuestamente se esparcirá de forma directa a la población, no tiene reglas de operación, no se exige un padrón claro de beneficiarios y, lo más grave, no garantiza el desarrollo del país” concluyó el diputado federal, Carlos Castaños Valenzuela.