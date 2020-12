Presupuesto 2021 en Sinaloa es insuficiente, opinan sectores involucrados

Sinaloa.- La aprobación por parte del Congreso del Estado de Sinaloa la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2021 ha generado diversas opiniones entre algunos de los sectores involucrados para dicho ejercicio fiscal, para el cual, según el dictamen, fue considerada la situación económica que priva por la pandemia del Covid-19.

Representantes de rubros como el de la educación, la ganadería, la agricultura y la seguridad, así como de organismos públicos, coincidieron en señalar que los recursos para el próximo año serán insuficientes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Austeridad

Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional acordaron pedirle al gobernador Quirino Ordaz Coppel respetar los dineros etiquetados y que sean ejercidos en su totalidad, tal y como fue aprobado en esta Ley. Además, hicieron un llamado a los titulares de las instituciones para que ajusten sus gastos y apliquen medidas de austeridad.

Enfoque social

Por otra parte, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional dejaron en claro que, ante el escenario económico complicado que se proyecta, el Congreso no autorizó al mandatario estatal contratar deuda pública durante el 2021, sino que se decidió dar un enfoque social y de atención a los sectores productivos e infraestructura con reasignaciones.

Números

El presupuesto 2021 para Sinaloa será de 56 mil 012 millones 661 mil pesos (Congreso de Sinaloa aprueba presupuesto de 56 mil mdp para el 2021) 2 por ciento menor al de este año.

Contiene un incremento de 674 millones de pesos para los sectores de salubridad, educativo y de asistencia social, y se busca privilegiar a los grupos vulnerables (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera).

Además, fueron reasignados 567 millones 575 mil 676 pesos para programas de cobertura para garantizar precios mínimos internacionales en la cosecha de maíz, para siniestros agropecuarios, repoblamiento de alevines en aguas continentales, inspección y vigilancia de aguas continentales, compensación salarial de los centros de educación comunitaria, atención a escolar a hijos e hijas de jornaleros migrantes, entre otros.

Avala interés en sector primario: Lauro Meléndrez, Presidente de Codesin

“Estoy de acuerdo en que se asignen recursos para apoyar al sector primario y poder lograr los precios que se necesitan para obtener rentabilidad en el campo, en este caso en el maíz. Me gustaría que los productores vayan analizando la posibilidad de migrar a otros productos que sean rentables, sin necesidad de apoyos. Y no es que los apoyos sean malos, pero están amenazados por la baja de recursos. Ahorita el tema es cada día hay menos recursos federales, y programas muy importantes están cerrando.

Sobre el 2 por ciento menos al presupuesto del 2021, pues a la hora de recortar a veces se considera prioritaria la salud y la educación. También la economía es prioritaria, el apoyo a pequeños y medianos empresarios”.

Por un presupuesto incluyente: Gustavo Rojo, Mexicanos Primero

“Algunas reasignaciones de recursos para educación se alinean con el documento ‘Por un presupuesto educativo incluyente para Sinaloa’, que, desde Mexicanos Primero Sinaloa, pusimos a disposición de todos los diputados locales.

Nuestro análisis incluyó una comparativa entre lo presupuestado el 2020 y la iniciativa 2021, junto con recomendaciones de reasignación para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes que enfrentan mayores carencias y marginación en el estado. Uno de los puntos destacables es la reasignación de presupuesto para la atención escolar a hijos e hijas de jornaleros migrantes. No se anuncia ninguna asignación para costear materiales de limpieza y desinfección para las escuelas, tampoco para la formación continua docente, y, finalmente, no habrá nada adicional para atender de manera más efectiva a los requerimientos de nivelación y reforzamiento diferenciados en materia de aprendizaje y bienestar socioemocional en los estudiantes”.

Es insuficiente. Estaremos atentos: Serapio Vargas, Dirigente agrícola

“Es insuficiente el presupuesto 2021, pero estaremos vigilantes para que el Ejecutivo estatal respete la etiqueta a esos programas elementales para los productores de la entidad.

Agradecer al Congreso del Estado, y particularmente a la fracción parlamentaria de Morena, la aprobación de este presupuesto, porque se dio contra la voluntad política, en contra del deseo del Gobierno del Estado. Toda la negociación estuvo plagada de una resistencia permanente de incrementar el presupuesto. Es muy lamentable, tenemos que decirlo. La gente que más se opuso fue el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba. Lejos de hacer su papel, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa buscó que se disminuyera los recursos. Además, buscaremos que se incremente la bolsa para seguro catastrófico de 60 millones de pesos para no desproteger a los productores temporal”

Ganaderos del Évora, indiferentes: Roberto Sánchez, Líder ganadero

“A nosotros los ganaderos nos da la misma el presupuesto para 2021, porque no nos llegó ningún apoyo. Tenemos que decirlo muy claro: la ganadería en Sinaloa está completamente desprotegida de los programas federales y estatales. No nos ha llegado nada. Sentimos que nos han incumplido en todas las promesas y en todos los programas que vienen anunciados del Gobierno federal. Seré muy reiterativo: en apoyos y programas no ha llegado nada. Entonces, si algún sector ha sido afectado y dañado por esta Administración, ha sido el ganadero, hablando de Sinaloa. En otros estados no sea como este la situación, pero aquí el sector está completamente desprotegido. Hay que decirlo, para que entiendan la situación y vean la inconformidad que tenemos nosotros como sector”.

Recorte al presupuesto se veía venir: Daniel Cebreros, Abogado

“La reducción del 2 por ciento que trae el presupuesto para el año 2021 ya se veía venir por el asunto de la situación económica que ha dejado la pandemia del coronavirus en todo el mundo, no solo aquí en México. El presupuesto tenía que reducirse, y es normal, y, producto de esto, se han originado muchos gastos en el ámbito federal, y para los estados se venía una reducción en los presupuestos. Entonces, un 2 por ciento parece poquito, pero en dinero para ejercer ya es mucho. Yo digo que, si ya se aprobó el presupuesto para el año que viene, y si ya están las resignaciones a lo que según los diputados se debería darse (…) el Congreso del Estado de Sinaloa le ha quedado a deber a la ciudadanía, a pesar de ser unos de los diputados que más ganan en todo el país. No hicieron lo suficiente para que las reducciones no afectaran al estado ni al municipio”.

Satisfechas las viudas de policías: Andrea Félix, Viuda de policía

“Se reasignó un presupuesto para las viudas de policías estatales, 10 millones de pesos para la homologación de las pensiones. Estando etiquetado este recurso, no pueden quitárnoslo, nos lo tienen que dar. A nosotras, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel no nos ‘jinetea’ el dinero, porque vamos y se lo cobramos, (porque) es dinero es para nosotras, para viudas, y así tiene que ser. En este tema me siento contenta, satisfecha, pues está dando resultados la lucha que hemos emprendido desde hace tiempo. No estoy satisfecha del todo, porque hay compañeras en los demás municipios del estado de Sinaloa que tienen pensiones muy bajas, así que vamos a seguir luchando para que esto mejore, para que las pensiones mejoren. El presupuesto está bien. Considero que, con esto, se mejoran las pensiones pendiente de homologar de todas las compañeras”.

Apoyo a escuelas de TC y vivienda: José Ángel Beltrán, Somos más que 53

“Con la aprobación del presupuesto estatal 2021 se debería fortalecer enormemente a las escuelas de tiempo completo, porque no se contempló un rubro para vivienda. Es la segunda vez que se les otorga créditos a los maestros de la Sección 53 del SNTE de acuerdo a sus salarios, pero al ser bajos, los créditos también lo son; son insuficientes para adquirir una vivienda, por lo que pedimos que se instauren programas donde se complementen los derechos de vivienda con recursos extraordinarios; que se contemplen estas necesidades en el presupuesto, ya que son reales, y no son ocasionales. Las escuelas de tiempo completo no son ocasionales, van de la mano con la misma dinámica de la comunidad, sobre todo a las madres de familia que por trabajar requieren que sus hijos estén en este tipo de escuelas. Se necesita de un presupuesto que dure y se aplique realmente para que no pase la experiencia de este año”.

Se debe priorizar la economía: Ariel Aguilar, PAN Ahome

“El Presupuesto de Egresos debe de privilegiar una atención prioritaria y un aumento en términos reales, no solamente el 9.1 por ciento, como se dio actualmente en salud. Además, se le debe dar especial importancia a la economía. Se le pide a los legisladores y al gobernador modificar o ajustar el presupuesto en cerca del 20 por ciento, que implemente un programa especial y emergentes para el apoyo y el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. La condición económica que estamos viviendo en el país está obligando incluso a cerrar algunas de las mipymes”.

Aumento a salud es plausible: Dulce M. Castro, PRI Ahome

“Aplaudo que, esta vez, el Congreso se haya puesto de acuerdo y hayan aprobado el dictamen de ley donde se autoriza el Presupuesto de Egresos para el próximo año, y más cuando arropan la propuesta del gobernador en aumentar el presupuesto hasta un 91 por ciento en salud para hacer frente a esta pandemia que vivimos, porque no hay nada más importante que la vida humana. Con ello queda claro el compromiso y el oficio político del gobernador para proponer y generar consenso en torno a lo que a los sinaloenses nos interesa: salud, trabajo y bienestar social”.