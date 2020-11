Prevén alza de problemas fiscales para las empresas en el 2021 en Culiacán

Culiacán.- Durante el año 2021, los empresarios podrían incrementar sus problemas fiscales, esto debido a las nuevas reglas que obligan a comprobar los recursos de las empresas, advirtió Adalberto Sánchez Cruz, miembro de la Asociación Regional de Contadores Públicos Colegio de Culiacán, en su exposición, recomendaciones fiscales para empresas, organizada por el grupo Red Canaco.

Destacó la importancia de mantenerse actualizados e informados para evitar problemas con el fisco, esto siendo lo más organizados posible con los movimientos derivados de los negocios, pues recordó, con las nuevas modalidades tecnológicas es complicado engañar al fisco.

Recomendó el llevar una presupuestación de lo que se gasta y lo que adquiere la empresa, para que las declaraciones se realicen de manera adecuada, en tiempo y forma, además sin relacionar los bienes personales, ya que podría generar inconsistencias que provocaría problemas al no poder justificarlos, por ello la importancia de la contratación de expertos que den asesoría de cómo llevar las finanzas de manera adecuada.

Recordó que la mayor parte de los problemas que se están generando con el fisco son relacionados con la discrepancia fiscal, lo que quiere decir que el empresario no puede justificar sus ingresos, esto en consecuencia de la falta de una organización de los estados de cuenta, además por que en ocasiones se solicita información de gastos realizados hace varios años.

“Muchas veces el empresario no tiene la documentación, entonces cual es la conclusión, que se tienen que llevar dos contabilidades, la del negocio y la patrimonial, y muchas veces no se lleva, porque el fisco no tiene separado lo que es del negocio y lo que es personal”, expresó.

Entre otras recomendaciones agregó el tener dominio de la firma electrónica para evitar que se realicen movimientos con su identidad, además el revisar constantemente el buzón tributario para saber cuando se tenga un requerimiento de la autoridad y cumplir antes de que sea demasiado tarde y se generen sanciones o embargos.