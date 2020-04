Prevén buena temporada hortícola en Sinaloa

Culiacán.-Los precios de hortalizas están siendo un dolor de cabeza para los productores, ya que en consecuencia de la pandemia generada por coronavirus en todo el mundo los mercados están siendo afectados por la falta de demanda de compradores tanto en Estados Unidos y México.

El secretario de agricultura y ganadería de gobierno del estado, Manuel Tarriba Urtuzuástegui destacó que pese a la problemática se prevé que la temporada hortícola sea buena este año.

Respecto al problema destacó que definitivamente es propicio aceptar que si está siendo afectado el tema de los horticultores con las medidas preventivas de coronavirus, en general en todo el mundo, esto pues tanto en Estados Unidos como en México que son los principales mercados de dichos productos que se cosechan en Sinaloa, no hay hoteles, no hay restaurantes, y por lo tanto no hay consumo de personas, lo que bajó bastante la compra de vegetales.

Lamentó que sea aproximadamente el 50 por ciento en decremento de las compras de alimentos lo que se tiene hasta el momento, lo que genera un efecto de poca demanda, sin importar que actualmente se tiene una gran oferta en el estado por encontrarse en temporada agrícola, lo que genera inmediatamente precios a la baja.

Sin embargo, Tarriba Urtuzuástegui aseguró que el problema no es mayor, ya que los precios siguen siendo buenos y no llega a generar por completo una temporada que se describa como mala para Sinaloa.

"Podemos decir que aún con esto la temporada de Sinaloa en el caso de hortícola, a sido una temporada excelente, que aún con esta situación, no podemos señalar que va a ser mala", expresó el titular de agricultura en el estado, ya que se espera que sea una buena o excelente temporada.

Por otra parte reconoció el trabajo que se está realizando actualmente para garantizar el abastecimiento de los alimentos, pues hasta el momento los agricultores no han parado de trabajar por tratar de una actividad esencial para sobre llevar los efectos de la pandemia de covid-19.

En este tema recordó la importancia de que sean exageradas las medidas de prevención por parte de los productores, esto con la finalidad de que se garantice la inocuidad de los alimentos y además el bienestar de los trabajadores del campo, mismos que siguen diariamente laborando.