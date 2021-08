Prevén disminución de lluvias en septiembre por fenómeno de La Niña en Sinaloa

Sinaloa.- Para el mes de septiembre se espera que se adelante el fenómeno de La Niña, lo cual impactaría en una disminución muy considerable de las lluvias, así como una baja de las temperaturas, dio a conocer Juan Espinoza, geofísico y colaborador de la Universidad de Oxford.

Indicó que en el último reporte que le llegó de una agencia internacional y la Universidad de Oxford en Inglaterra, ha visto que “hay un 70 por ciento de probabilidades de que se adelante La Niña para mediados o finales de septiembre, lo que implicaría que dejaría de llover en esas fechas aproximadamente”.

Explicó que “esto básicamente es originado porque hay un descenso en las temperaturas en el mar, están siendo más frías de lo normal, entonces eso no va a favorecer la evaporación de las aguas del océano y por ende que no habrá humedad que esté entrando por el continente, por lo no se estarían generando lluvias”.

Por su parte, Juan Espinoza detalló que actualmente están a tiempo de prever si hay un pronóstico adverso como es en este caso de un efecto fuerte de lo que se puede dar a partir de septiembre.

“Creo que ahí los organismos de cuenca, de módulos y todo lo que le corresponde a Conagua, tienen que hacer una planificación adecuada del recurso hídrico, porque esperemos que alcancen a llegar a un buen porcentaje todas las presas de Sinaloa para que se tenga una siembra hasta cierto punto normal.

Independientemente de eso, cuidar el agua, porque ahorita está lloviendo pero el pronóstico que se tiene ya a corto plazo, en septiembre, es que regrese La Niña, porque ya estaríamos hablando de un periodo de sequía, por lo menos establecido hasta enero, es decir, no habría tampoco equipatas”, mencionó el geofísico.

Señaló que lo ideal es que tengamos un periodo con bastante agua pero en estos casos ya tendríamos dos años prácticamente con condiciones de fase de La Niña, entonces son periodos casi de sequía.

“Diríamos que nuestro estado, así como Sonora y todo el noroeste, somos productores de industria primaria, por eso sí tendría un impacto económico muy fuerte”, comentó Espinoza.

Indicó que el agua que se pueda captar hasta septiembre tendrá que administrarse bastante eficiente y que los efectos no sean muy fuertes.

Mencionó que actualmente algunas presas de Sinaloa han tenido menos captación en agua, en comparación al año pasado en estas fechas.