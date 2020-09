Prevén rebrote de coronavirus ante aglomeración en el Cosalazo

Sinaloa.- Ante las aglomeraciones que se presentaron este fin de semana en el municipio de Cósala, en la famosa ruta Cosalazo, donde miles de personas pese al Covid-19 convivieron en un mismo lugar, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel señaló que platicará con las autoridades municipales encargadas .

Manifestó que al ser un evento municipal, el Gobierno del Estado de Sinaloa no es el encargado de dar permisos, por eso no estuvieron enterados de dicho acontecimiento: “Por eso es muy importante la conciencia colectiva, individual, como yo lo estoy apelando y llamando. La gente se tiene que cuidar. Si no se cuidan ellos, entonces están poniendo en riesgo a ellos y a sus familiares”.

El mandatario estatal dijo que hablaría con las autoridades a pesar de que respetaba que eran autónomas, pero que pediría a la Secretaría de Seguridad Pública y al Gobierno municipal que los pongan en línea y comunicación.

Manifestó que no estuvo enterado de dicho evento, a pesar de que fueron tres días en los que los carros 4x4 y las motos estuvieron en fiesta, con aglomeraciones en el río.

En las redes sociales se viralizaron muchos vídeos en los que se mostraba cómo en su mayoría los jóvenes andaban enfiestados y bailando arriba de los carros 4x4, además de que presumían que a pesar del COVID-19 estaban en el lugar.

Las autoridades esperan que a pesar de que Cosalá es uno de los municipios con cero casos positivos, no repunten los rebrotes antes las acciones antes mencionadas por la famosa ruta de diversión que año con año es realizada.

Debido a la aglomeración de cientos de personas que se presentaron durante el Cosalazo, el municipio de Cosalá corre el riesgo de dejar de aparecer con cero casos en el reporte epidemiológico regional.

El secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, lamentó que sucediera esta situación, ya que si bien Sinaloa se encuentra en amarillo en el mapa nacional de COVID-19 y los números van en descenso, no es motivo para bajar la guardia: “No es lo mejor, puesto que tiene la posibilidad de repuntes importantes. Es un municipio que hasta el momento lo teníamos en cero casos. Vamos a ver la traducción epidemiológica de ello, y sí pedirle a la ciudadanía que tenemos que cuidarnos. Aquí la conducta social, la participación responsable del autocuidado es esencial”, dijo