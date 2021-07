Prevención de la salud ante la pandemia de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- El periódico Debate lo invita a presenciar la charla "Niños y Jóvenes Frente a la Covid-19", con Benjamín Madrigal Alonso, doctor infectólogo y pediatra.

El tema es de suma importancia debido a la tercera ola de coronavirus en Sinaloa y México, donde los jóvenes son los que encabezan las cifras de contagios; en el caso de los menores de edad pues, al no ser contemplados en el esquema de vacunación, los deja en una situación de vulnerabilidad.

Puede realizar sus preguntas. El evento se transmitirá en punto de las 10:00 horas en vivo a través de nuestras medios digitales: Facebook PeriodicoElDebate, Twitter @ELDEBATE y YouTube ELDEBATENOTICIAS. Se hablará sobre las afectaciones de la pandemia.

