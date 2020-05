Previo al cierre, familias adelantan visitas a panteones en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Ante el cierre de panteones y restricción de ventas por Covid-19 este 8, 9 y 10 de mayo, familias han decidido adelantar las visitas a sus familiares y las compras de pasteles para celebrar el Día de la Madres.

Con medidas muy restringidas, los diversos panteones de la ciudad de Culiacán, han aplicado un protocolo de acceso a los visitantes. Elementos policiales se encuentran ubicados en las entradas de cementerios vigilando el acceso de personas y asegurándose que se respeten las medidas de prevención.

El Ayuntamiento de Culiacán, ha implementado un mecanismo de acceso para las familias de los difuntos. Esos sólo pueden entrar por un plazo de 20 minutos luego de haber recogido un pase de acceso formado y sellados por la autoridad municipal.

Asimismo, no se permite la entrada a quien no use cubrebocas y no cumpla con las medidas de prevención necesarias.

En la entrada estaban dando pases de acceso. Foto: El Debate / Noé Mascareño

Policías vigilan el cumplimiento del tiempo de permanencia al interior de los panteones y en caso de culminarse el plazo, acuden hacia la capilla del difunto visitado para invitar a las familias a retirarse.

Las demandas de asistentes era poca hasta el día de ayer y tales medidas se seguirán implementando hasta este viernes.

Una pareja durante una visita al Panteón 21 de Marzo. Foto: El Debate / Noé Mascareño

“Se que es por el bien de todos, pero el tiempo que nos dejan pasar es muy poco, sólo para llegar a la tumba de mi madre hago como 10 minutos, porque está bien lejos, yo vine días antes para ayudar y prevenir pero si están muy restringidos en los acceso”, manifestó Cecilia Ochoa, quien en compañía de sus hermano acudió al panteón 21 de marzo para visitar a su mamá, limpiar su lapida y dejarle sus flores.

