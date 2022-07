Priistas en Sinaloa ven persecución política hacia ´Alito´ Moreno

Sinaloa.- Por error en la cuenta de gobierno federal se publicó un tuit donde se informaba sobre una investigación por parte de la Fiscalía General de la República en contra Alejandro Moreno, dirigente del PRI nacional. La información fue una filtración y un error cometido por Comunicación Social, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Politizar la justicia

Esto en medio de un contexto donde el líder priista ha señalado persecución política, lo cual es compartido por algunos priistas en Sinaloa.

“Que no se politice la justicia, que no se persiga a nadie por el hecho de ser diferente (al gobierno)”, se pronunció Ricardo Madrid, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, aunque expresa deberá investigarse el caso.

El caso contra Moreno ha sido violatorio al debido proceso, consideró la exdiputada local Paola Gárate. El fin es dividir a la alianza opositora, dijo.

Cometen error

Ayer durante la mañanera, el presidente dijo que se cometió un error en el área de Comunicación al haber publicado el tuit donde se informaba de una indagatoria de cinco delitos contra Alito Moreno.

En la cuenta del Gobierno Federal y no de la Fiscalía General de la República -órgano que debe ser autónomo del gobierno- se informó el pasado 9 de julio que Moreno era investigado por delitos federales como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. Después el tuit fue borrado.

AMLO insistió ayer en que esta investigación es de la Fiscalía de Campeche y que el gobierno federal no tiene nada que ver en promover una investigación en contra del dirigente del PRI. También dijo que ellos no debieron haber difundido una supuesta filtración sobre la investigación de la FGR porque esto no le corresponde.

Fiscalía no es autónoma

El diputado local del PRI José Manuel Osuna aseguró que sin duda es una persecución política, pues los expedientes tienen mucho tiempo y ahora actúan previo a una elección, dijo.

Osuna añadió que AMLO ha defendido al fiscal Gertz Manero a pesar de sus antecedentes de corrupción y se ve claro el contubernio entre el Poder Ejecutivo y Judicial.

“Seguramente si Alito se dobla igual van a ir por otro dirigente del bloque opositor, es parte de una estrategia del gobierno”, indicó.

Ya son muchos errores

El diputado del PRI Sergio Mario Arredondo coincide con la persecución y el uso “faccioso de las instituciones” en contra de quienes no son afines. Se está lacerando la democracia, indicó.

“Ya son muchos los errores, no podemos celebrar por más diferencias que podamos tener contra un actor que eso suceda contra un actor”, dijo Sergio Mario.

“No podemos desvincular a lo que le está sucediento al presidente del partido, a lo que está sucediendo a nivel nacional”, declaró Érika Sánchez, diputada federal.

Amenaza para oposición

El contexto nacional arroja que AMLO ve como amenaza la alianza Va por México para las elecciones del 2023 (Edo. de México y Coahuila) y 2024, expresó la diputada sinaloense. Opinó que la persecución contra Alito además viene después de que PRI, PAN y PRD votaran contra la reforma eléctrica y después de que el PRI señalara que votará en contra de la reforma electoral de AMLO. El fin es amenazar a la oposición, subraya.

Las investigaciones vienen en un segundo tramo de López Obrador, donde Sánchez asegura que el PRI ha ido consolidándose como partido opositor, “es evidente que no ha redundado en gubernaturas, pero aumentó la confianza ciudadana del 2018 a la fecha”, dijo.

Contexto

Investigación

Alejandro “Alito” Moreno fue denunciado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el 11 de mayo del presente año. Algunos delitos están relacionados con el ejercicio de participaciones federales durante su gubernatura, de 2015 a 2019. La gobernadora además ha hecho públicos diversos audios de conversaciones de Moreno.

Te recomendamos leer:

Alerta migratoria. Moreno estuvo en Ginebra, Suiza, donde denunció una persecución política del gobierno federal, ha señalado amenazas y espionaje. Dijo que el domingo, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue retenido más de una hora por autoridades debido a una supuesta alerta migratoria en su contra.