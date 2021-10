Primera semana de clases presenciales en la UAS fue positiva y sin contagios

Sinaloa.- Durante la primera semana de clases presenciales la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no registró ningún percance o repuntes de contagios por Covid-19. El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, informó que el pasado viernes se hizo un balance del regreso a clases el cuál ha sido positivo.

"Esta primer semana no hay ningún reporte negativo, todo es positivo", detalló que está semana se estarán incorporando más alumnos sobre todo de los grupos que faltaban de las escuelas grandes, ya que durante la primera semana solo fue un 50 por ciento los que se unieron a la presencialidad.

"Lo que yo les he pedido a los directores es que no relajemos esto que no relajemos las medidas para que sigamos bien como hasta ahorita".

Manifestó que el jardín de niños también se estarían incorporando de manera híbrida ya que iniciarían con el primer grado mientras que los otros dos grados lo harán después, el kínder de la UAS tiene inscritos a 600 niños.

Aseguró que seguirán muy atentos de que se sigan cumpliendo todas las medidas sanitarias para evitar que se presenten contagios entre los alumnos y maestros.