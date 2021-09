¡Prioridad a los peatones! Alcalde de Culiacán tomará acción por MUERTES de mujeres atropelladas

Sinaloa.- Dos mujeres de la tercera edad murieron atropelladas entre el viernes y sábado en Culiacán, Sinaloa, por lo que el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, advirtió a la ciudadanía que se tomarán acciones para evitar estas tragedias.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Jesús Estrada Ferreiro señaló que las personas no deberían correr peligro al cruzar una calle "ni mucho menos morir".

"Este viernes una mujer de 65 años fue atropellada por un camión y hoy sábado un carro arrolló a otra mujer de 85 años. Ambas fallecieron", refirió el alcalde de Culiacán.

Estrada Ferreiro advirtió a la ciudadanía que no porque hasta el 2022 será el "año del peatón" no se estarán tomando acciones desde ya para evitar estas tragedias.

"No porque en el 2022 será el año del peatón, no significa que en este momento no vayamos a tomar acciones para evitar estas lamentables situaciones", agregó.

Asimismo, llamó a los conductores a entender que la prioridad en movilidad son las personas que van a pie, no en vehículos. Explicó que por ello, se ha estado modificando pasos seguros y cruces "lo primero que debe cambiar es la mentalidad de los que transitan la calle en un vehículo", indicó.

"Antes de ser quien conduce un auto o camión, somos personas que caminan, recordemos eso. Vamos hacia una movilidad sustentable", manifestó.

En la administración del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se han retirado puentes "anti-peatonales" en diversas zonas de la ciudad, debido al poco uso de estos y por el bienestar de los peatones. Además, también se han realizado modificaciones en diversas vialidades para que los conductores respeten los carriles.

Venancia, de 65 años de edad, murió el viernes a las 7:30 de la mañana cuando al salir a caminar en la colonia Buenavista en Culiacán, fue atropellada por un camión urbano que se dio a la fuga.

Los vecinos refirieron a los elementos de la Policía Municipal que Venancia salía a caminar diariamente para mantener una buena salud física.

Sin embargo, este viernes 24 de septiembre Venancia murió atropellada entre las calles Cosmo y Mercurio por un camión urbano de la ruta San Miguel, quien la dejó muerta y abandonada en las calles, para huir. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, pero aún no se ha informado si ya se dio con su paradero.

En otro caso, este sábado 25 de septiembre, Ernestina, conocida como "Doña Tina", de 85 años, murió atropellada por un automóvil aproximadamente a las 7:40 de la mañana en el sector Infonavit Barrancos.

Doña Tina fue atropellada por el conductor de un automóvil Honda Accord color negro en el cruce del bulevar Calzada de las Torres y calle Dunas.

Los vecinos de Doña Tina también refirieron que la mujer salía a caminar todos los días, y al tratar de cruzar la Calzada de Las Torres fue atropellada.

De acuerdo a versiones de los testigos, la mujer cruzaba la calle cuando al parecer de frente venía un camión que circulaba de poniente a oriente, y a un costado venía el automóvil.

En esos momentos el chofer del auto no pudo detenerse para evitar arrollar a la mujer, quien caminaba apoyándose de un bastón, el cual quedó a pocos metros de distancia. El chofer responsable fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja al subírsele la presión.