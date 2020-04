Priorizan síntomas graves para realizar prueba de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa procesa actualmente un promedio de entre 80 y 100 muestras diarias para detectar la COVID-19. De acuerdo con el director de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Rafael Félix, desde el 27 de febrero hasta el 26 de abril han sido procesadas alrededor de mil 800 pruebas.

En entrevista para EL DEBATE vía telefónica, mencionó que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud a nivel federal tiene implementado el sistema centinela.

Dicho sistema —según indicó— precisa que a todos los pacientes que lleguen a los hospitales con signos de alarma por COVID-19, que son tos, fiebre, dolor de cabeza, la falta de aire, se les debe tomar la muestra al 100 por ciento.

En cambio —aclaró—, en la comunidad, el sistema centinela pide que se le tome prueba solo al 10 por ciento de las personas: «La recomendación es que no se le tome la muestra, nada más que se tenga en aislamiento. ¿Por qué? Porque cada día, como han sido más, la recomendación es, el sistema centinela nos permite trabajar de una manera más organizada y aprovechar mejor el recurso. Te digo esto porque mucha gente quiere la prueba y quiere la prueba, pero si usted la interroga, es una gente joven, no tiene síntomas, y entonces en esa persona no está recomendable hacerle la prueba», expuso.

Reactivos y pruebas

La prueba que Sinaloa está aplicando es la avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico y por la OMS, una prueba de biología molecular que no es sencilla, según expuso. Se toma una muestra de la nariz y la garganta, y se buscan las partículas del virus.

Tarda de seis a ocho horas desde que el laboratorio comienza a trabajar en la prueba. Negó que actualmente se tarden quince días o más.

Rafael Félix reconoció que hay escasez a nivel mundial y nacional del reactivo, pero aclaró que Sinaloa tiene una reserva.

Tan solo el Seguro Social ha consumido 600 de las pruebas realizadas, y eso les ha generado un poco de dificultades; sin embargo, dijo que la institución ya se está proveyendo de más de 2 mil muestras para la contingencia: «Sí se ha dificultado el adquirir reactivos, no es algo que haya que ocultar; sin embargo, teníamos una reserva, y también el Insabi mandó recursos de reactivos al Laboratorio Estatal para seguir operando», expuso.

Ante un panorama en el que se requieren dos trajes protectores por cada muestra domiciliaria, dijo que están por arrancar una estrategia de módulo donde la persona que está citada para su prueba de COVID-19 pueda acudir.

Explicó que este mecanismo arrancará entre hoy o mañana miércoles, pero no es para la población en general, sino para la gente que ya hizo un proceso a través de su jurisdicción sanitaria: «Se le va a programar para que la persona llegue en su auto y se vaya. La camioneta tiene dos puertas, una por donde va a entrar el paciente y otra por donde va a salir. Va a ser una manera en la que nosotros agilicemos la toma de la muestra. Con esto queremos acortar los tiempos, aprovechar y ser más eficientes, y sobre todo proteger a nuestro personal de salud, que tiene que cambiarse de traje cada vez que va a un domicilio», explicó para el caso de la capital. El personal estaría en contacto a través de una barra acrílica, y solo cambiaría sus guantes.

Mortalidad y pruebas

Para el médico, una de las cosas que definitivamente está influyendo mucho en la tasa de mortalidad es que las personas están retardando acudir al hospital si sus síntomas agravan, como no poder respirar: «El llamado es si las personas están como sospechosas, confirmadas o no, y tienen datos de alarma, es muy importante que busquen atención médica de inmediato. Si las personas no tienen síntomas de alarma, es una persona que no tiene falta de aire, aunque tenga los síntomas, lo recomendable es que se quede en su casa», concluyó.

El especialista detalló que la recomendación es que la gente que tenga síntomas sospechosos no vaya al hospital, sino que hable al call center estatal, 667 713 0063, que ya tiene personal médico que hace un análisis remoto respiratorio (mediante un cuestionario detallado) donde se determina si la persona es o no sospechosa.

Abundó que si la persona no es sospechosa, automáticamente nada más se le da información; pero si la persona es sospechosa, porque tiene síntomas, hablando de los tres criterios mayores, calentura arriba de 38.5 grados, tos seca y dolor de cabeza intenso en los últimos siete días, o esa persona ha estado en contacto con una persona confirmada, el call center la detecta, toma los datos y la pasa con la jurisdicción sanitaria de su región.

Actualmente, dijo que operan cinco jurisdicciones: Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Además, el Laboratorio Estatal de Salud Pública está procesándole muestras al Issste y al Seguro Social en Sinaloa desde hace ya más de un mes.

Rafael Félix, director de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud en Sinaloa, agregó que una vez que el personal de la jurisdicción toma la muestra, se conserva entre 2 y 8 grados centígrados, se pone en un transporte viral, que se llama de bioseguridad, en triple embalaje, y se manda al Laboratorio Estatal de Salud Pública. El Laboratorio —dijo— concentra las muestras de todo el estado, y entrega los resultados para enviarlo a cada jurisdicción que determinará los protocolos.

Más pruebas

La Organización Mundial de la Salud señaló que el aislamiento social y las medidas de prevención no bastan para detener la cadena de contagios.

«Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Hagan una prueba de cada caso sospechoso. Si dan positivo, aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas, y hagan pruebas a esas personas también», destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.