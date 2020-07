Problema técnico provoca polémica entre diputados de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Ante la interrupción de una participación de la diputada, Guadalupe Iribe, durante la sesión virtual de este jueves, el coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo acusó intento de boicot o sabotaje por parte de los directivos del Congreso a las aportaciones del grupo parlamentario priista.

Tal acusación desató una discusión entre coordinadores de bancada que, simplificaron la solución del conflicto con que los diputados contraten un buen servicio de internet y que, el Congreso del Estado de Sinaloa mejore también el suyo, en vez de escandalizar de forma conspirativa las interrupciones que pudieran darse.

Al momento de discutirse las reformas a la Ley de Educación y la Ley de dotación de Uniformes Escolares Gratuitos, para prohibir el uso de logos e imágenes alusivas a un gobierno estatal, la diputada Guadalupe Iribe se apuntó para hablar en contra del dictamen, cuando la señal presentó complicaciones.

Ante ello, el coordinador priista, Sergio Jacobo inmediatamente reaccionó: “están ocurriendo cosas extrañas porque eso es muy curioso que, cuando intervienen diputados de nuestro grupo parlamentario se va la señal o se interrumpe, pero cuando intervienen diputados del grupo mayoritario las cosa luyen sin ningún problema”,

En respuesta, la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez, refirió que, el diputado priista nunca hizo alusión al tema ni pidió la suspensión de la sesión la vez pasada, cuando se tenía agendada la discusión de la directora del Ismujeres.

“Yo hubiera esperado el diputado Jacobo pidiera los mismo la vez pasada, yo tenía problemas con mi conexión y no se me dio margen y yo no hice berrinche ni pedí suspender la sesión, nadie fue a auxiliarme porque yo asumo mi responsabilidad”, dijo.

El legisladora del PAN, Jorge Villalobos, reiteró que, resulta inútil las sesiones virtuales porque de todas maneras los diputados acuden al Congreso.