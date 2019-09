Productores liberan bodega de granos

Sinaloa.- Después de más de 24 horas de que productores sinaloense tomaran la bodega de Granos de Sinaloa, los agricultores acordaron ayer liberar las instalaciones de la misma tras recibir un cheque posfechado a diez días por parte del empresario Santiago Gómez Carral, representante de la bodega.

El compromiso fue cobrar los cheques en un lapso de 10 días, por lo que los dirigentes agrícolas permitieron el acceso al personal de la empresa para su elaboración y entrega inmediata.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, enfatizó que la liberación del centro de acopio se da después de negociar y dialogar con el empresario Santiago Gómez; sin embargo, se tiene la advertencia que de cumplirse el lapso de los 10 días y no tener fondos los cheques al momento de cobrarse, las acciones serán radicalizadas.

“Recibimos un cheque posfechado, pero si no cumplen, no hay reversa, si no cumplen ya no hay diálogo, las acciones serán muy radicales”.

Dirigentes

Por su parte, Emilio González Gastélum, presidente de la Coordinadora Única de Productores Agrícolas, hizo un llamado a los productores que recibieron sus cheques de mantenerse atentos a la fecha del cobro.

“Estamos haciendo un voto de confianza al empresario, pero a su vez un llamado a los productores a estar atentos a la fecha del cobro, para que vayan a las ventanillas y reciban su pago”.

Alejandro Cervantes, dirigente de Anapsin, dijo que sería irresponsable el empresario al entregar cheques y no cumplir con su promesa.

Los cheques fueron entregados solo a quienes permanecieron desde el día de ayer en el movimiento, ya que fue un acuerdo de los productores.