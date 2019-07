Productores sinaloenses se unen a la protesta nacional

Culiacán, Sinaloa.- Sinaloa se unió a la protesta nacional, y productores pertenecientes a la Unión Agrícola Regional de Sinaloa y la Brigada Popular marcharon por la avenida Álvaro Obregón, dirigidas por dos trilladoras, para exigir al Gobierno federal que atienda el abandono en que se encuentra el campo sinaloense.

En punto de las 09:00 horas de ayer el contingente ocupó casi todos los carriles de la principal arteria vial de Culiacán.

La falta de interés del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para escuchar las peticiones de los productores ha derivado en la movilización de cadenas productivas en alrededor de 14 estados del país; aunque el plan de acción inicial contemplaba a 25 entidades, pero en nueve desistieron los agricultores.

Diferencias

Los productores del norte y campesinos del sur se manifestaron para que el Poder Ejecutivo respete el presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados, además de detener el desmantelamiento de las instituciones de Gobierno.

Respecto a la postura que ha manejado el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, los productores calificaron su interlocución como fallida ante el presidente.

Pese a los encuentros sostenidos con el titular de Agricultura del Gobierno federal, las peticiones que demanda el sector agrícola llega de forma incorrecta a López Obrador; quien les ha respondido que primero atendería la entrega de los programas sociales, que son su prioridad, y después atendería al sector agrícola.

Ante las diferencias y comunicación distorsionada que ha prevalecido con los funcionarios federales de primer nivel en los últimos meses, las principales cadenas productivas del país advirtieron que, de no encontrar una respuesta favorable los próximos meses, realizarán una movilización en Palacio Nacional con alrededor de 50 mil productores.

En esta etapa, la petición de los productores se hará llegar de primera mano hacia el presidente de la República, enfatizó el líder agrícola, Serapio Vargas.

Comercialización

Por su parte, ante el difícil proceso de comercialización de maíz en Sinaloa, el dirigente de la Unión Agrícola Regional señaló que todavía existen en la entidad 140 mil toneladas sin contratar.

A los afectados los exhortó a que retiren la producción de las bodegas donde la mantienen con la finalidad de que sean los industriales quienes realicen el pago justo de las cosechas.

Aunado a este cúmulo de abuso, los productores precisaron que parte de los atropellos padecidos se realizaron ante el amparo de las autoridades federales, quienes no realizaron un freno y emitieron sanciones fuertes.

Por ello insistieron en evidenciar todo tipo de atropellos para determinar el tipo de castigo que la autoridad pueda emitir contra este tipo de empresarios.

Protesta nacional

Tras la ruptura en las negociaciones con el Gobierno federal, productores del país iniciaron bloqueos en 42 puntos de 14 estados.

Las protestas comenzaron poco después de las 08:00 horas (hora del centro del país) en los estados de México, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua y Campeche.

En estados como Oaxaca hay manifestaciones en 10 tramos de la carretera federal y la autopista con dirección a Veracruz y Puebla, además de caminos que van de la capital al sur de la entidad.

Además, también fue bloqueado el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.

En Morelos está afectada la caseta Tres Marías, así como la vía de Huitzilac y Xochitepec.

En Veracruz hay bloqueos en Xalapa, en la Autopista La Tinaja-Acayucan y en la zona de Córdoba.

Productores exigen la liberación de recursos de apoyo al campo que, aseguran, no han sido depositados.

Ayer representantes se reunieron con autoridades de la Secretaría de Agricultura y con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, para destrabar el conflicto, sin embargo, no se reportaron acuerdos.

Postura No vamos a ceder en nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que: “las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción”, sostuvo.

El político tabasqueño aseguró que ni con bloqueos, protestas o las “amenazas más atrevidas” dejará de aplicar esta política.

“Si hay problema por bloqueos, inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo si nos entregan tantas toneladas de fertilizantes. Ahórrense el tiempo, porque no vamos a ceder”, advirtió.

Agencia Reforma