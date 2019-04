Productos de la canasta básica van a la baja en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En las últimas semanas, algunos de los productos de la canasta básica han bajado de precio, luego de que al cierre e inicio de año estuvieran golpeando los bolsillos de las familias sinaloenses.

En un recorrido por el mercado municipal Gustavo Garmendia se puede observar que estos alimentos han recuperado su costo normal; en cambio, se tuvo un incremento en el precio del aguacate Hass, que se encuentra en los 65 pesos el kilo.

Los precios de las carnes rojas se han mantenido igual que el año pasado, y en cuestión de frutas y verduras presentaron incrementos en diciembre, pero hoy están a la baja, aseguró Joaquín Omar Quintero Esparza, locatario del mercado.

El limón bajó de los 35 pesos a los 25; la cebolla blanca de 40 se fue a 26 pesos, y el pepino está a 12 pesos.

Los productos de la canasta básica que más están consumiendo las amas de casa y restauranteros es el tomate, ya que su precio bajó de 17 pesos a 10 pesos el kilogramo; mientras que la fresa y el mango tienen su precio a la baja cada semana al ser fruta de temporada.

El elote puede conseguirse en 10 pesos por tres piezas. En cuanto al huevo, su precio descendió de 80 pesos la cartera a 55 en el mercado, mientras que en el supermercado puede llegar a encontrarse en 60 o 62 pesos.

Golpe

El ex secretario general de locatarios mencionó que el aguacate Hass presenta un elevado precio debido a que es traído desde Michoacán. Aseguró que los locatarios siempre buscan no golpear el bolsillo de sus clientes, pero en el caso del aguacate no pueden bajar más el precio, pues les traería pérdidas en sus locales.

Marisol Avendaño, una clienta constante de los productos que ofrece el mercado Garmendia, expresó que el alto precio del aguacate le ha golpeado fuertemente su economía, ya que es un alimento que se utiliza mucho en las comidas y más en las fechas recientes de Semana Santa.

La ciudadana puntualizó que se tiene que trabajar más para que Sinaloa también sea proveedor de dicho producto y así evitar que se aumenten los precios de una manera excesiva para muchas familias que les es difícil poderlo comprar y desea consumirlo en sus alimentos.

Expresaron que acudir al mercado les permite adquirir los alimentos a más bajo costo y de mejor calidad que al estar expuestos a la oferta y demanda.